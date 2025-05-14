Работает ли импортозамещение на рынке спецмашин

Санкции, уход западных брендов и проблемы с поставками запчастей подтолкнули отечественных производителей специальных автомобилей к импортозамещению. Успешно замещен почти весь ассортимент техники. Инкассаторы, пожарные и бригады скорой помощи в большинстве своем уже используют машины отечественного производства.

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Импортозамещение работает, и здесь у производителей просто не остается выбора, так как на рынке есть потребность в спецавтомобилях, говорит гендиректор "СТ Нижегородец" Владимир Гойхман. Его предприятие выпускает, в том числе, спецверсии автомобилей различного назначения: бронированных и машин скорой помощи.

"Все надстройки и спецверсии сделаны российскими руками на российских мощностях", - отмечает он.

Доля импортных комплектующих невелика и постоянно уменьшается. Сейчас, по словам эксперта, покупатель выбирает в большинстве случаев не исходя из своих предпочтений, а из того, что готов предложить российский рынок.

"В первую очередь это отечественные базы, потому что базы европейских производителей представлены на рынке скромно: речь идет об оставшихся на складах нескольких десятках автомобилей либо о машинах, завезенных по параллельному импорту. Последние - это дорого и неудобно, к тому же отсутствует разветвленная сеть по обслуживанию машин и выполнению гарантийных обязательств. Поэтому хочешь-не хочешь, а выбор ограничен либо базами отечественных производителей, либо китайскими базами, производимыми в основном в России", - пояснил он.

Гойхман добавил, что на замену ушедшим с российского рынка европейским брендам пришли китайские с почти таким же широким ассортиментом базовых машин.

"По нашим оценкам, продукция российских и китайских производителей сейчас перекрывает 80-85% того ассортимента техники, который был на нашем рынке LCV три-четыре года назад. В ближайшей перспективе этот ассортимент будет замещен на 100%", - считает эксперт.

В качестве удачного примера импортозамещения он назвал российскую компанию Sollers, которая в достаточно короткие сроки сумела заменить ушедшие с рынка популярные автомобили Ford Transit моделями Atlant, Argo и их версиями. И таким образом не только практически заместила весь ассортимент Ford, но даже предложила такую продукцию, которой на базе Ford не было.

Автопарк объединения "Росинкас", крупнейшего перевозчика наличных денег в России, сейчас насчитывает 3,1 тыс.

спецавтомобилей, из них 205 - большегрузных. "До февраля 2022 года мы были дилерами Ford, бронировали машины ГАЗ и ВАЗ на собственном заводе, но в прошлом году закрыли это производство. Сейчас мы активно модернизируем свой парк, выбор остановили исключительно на отечественных автомобилях. В 2024 году закупили более 100 автомобилей, в основном это машины заводов ГАЗ и УАЗ", - рассказал президент "Росинкас" Василий Медведев.

В этом году программа обновления автопарка предусматривает закупку еще более 200 машин, в их числе "Лада Ларгус", "Соболь NN" и "УАЗ Патриот".

"Закупаемые авто мы бронируем в специализированных компаниях, у нас есть свои разработки в этом направлении. Например, прекрасно себя зарекомендовал автомобиль "Лада Ларгус". Инкассаторы довольны, потому что машина легкая, маневренная, расходов на содержание меньше, чем у старых зарубежных машин", - отметил он.

Парк большегрузных автомобилей "Росинкас" состоит в основном из КамАЗов, Iveco и Volvo. По обновлению крупнотоннажной техники объединение сотрудничает в основном с КамАЗом.

"Мы отказались от идеи покупать китайские машины, потому что, во-первых, они дорогие. Во-вторых, более прихотливые, у них ограниченный срок эксплуатации. Есть проблемы с запчастями, поставки которых приходится ждать до полугода. Мы не можем позволить себе такой длительный простой. В целом, мы не готовы платить существенно большую сумму за китайский автомобиль, который потом будем эксплуатировать меньший срок, чем отечественный", - подчеркнул Медведев.

О том, что МЧС полностью перешло на пожарно-спасательную технику российского производства, глава ведомства Александр Куренков заявил еще в 2023 году. Парк мусоровозов тоже практически полностью состоит из машин отечественного и белорусского производства на базе КамАЗ, ГАЗ и МАЗ, сообщал ранее Российский экологический оператор. В мае стало известно, что автопарк московской скорой помощи пополнили 80 инновационных автомобилей отечественного производства. Благодаря гранту правительства Москвы, были созданы принципиально новые машины классов В и С на базе модели "Газель NN". При их разработке инженерам Горьковского автозавода помогали анестезиологи-реаниматологи и в результате, каждая деталь салона продумана с учетом клинических требований, потребностей медиков и пациентов.

Добровольно ушедшие с российского рынка спецтехники европейские и американские поставщики машин освободили свои ниши. Критической ситуации удалось избежать в результате слаженной и успешной работы государства, промышленников и бизнеса, считает эксперт Национальной технологической инициативы "Автонет" Игорь Мишин. По его мнению, тенденция на импортозамещение сохраняется для всех отраслей российской экономики и рынок спецтехники - не исключение, но говорить о полном отказе от импорта в автомобильной отрасли на данный момент пока преждевременно.