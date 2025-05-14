Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с Рамблером прокомментировал планы расширить полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что полномочия ГИБДД по отзыву и аннулированию водительских прав могут расширить. Отмечалось, что комитет Госдумы по транспорту уже провел предварительное обсуждение соответствующего законопроекта. «Если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, гражданин будет направлен на внеочередное обследование», — говорится в материале. Там водителя проверит специалист, и в случае, если диагноз подтвердится, информация попадет в базу данных Министерства здравоохранения, а оттуда — в ГИБДД. После этого права будут аннулированы. Аналогичный результат ждет и тех водителей, которые решат уклониться от прохождения внеочередной проверки.

Эксперт выразил мнение, что в случае реализации инициативы в сфере здравоохранения вырастет уровень коррупции.

Мы увидим такую ситуацию: человек со своими медицинскими жалобами придет в больницу, а врач, увидев, к примеру, мужчину средних лет в дорогих часах, заподозрит, что у него есть водительское удостоверение, и скажет тому: «Да вы, мой дорой друг, кажется, алкоголик, полагаю, что у вас проблемы с печенью, давайте-ка мы вас отправим на комиссию, по результатам которой, может быть, лишим вас водительского удостоверения, а, может быть, и не лишим». Инстинктивно никто не хочет сталкиваться с решением таких проблем, которые возникают на пустом месте. В тиши врачебного кабинета человек спросит: «Доктор, что я могу для вас сделать?». А врач скажет: «Оставьте конверт вон там»… Коррупцию среди медиков никто еще не искоренил. В сфере здравоохранения она традиционно была, есть и, боюсь, будет. Поэтому я уверен, что реализация инициативы напрямую скажется не просто на безопасности дорожного движения, но и на здоровье людей. Они будут трижды думать о том, идти ли им при ухудшении состояния здоровья в государственную клинику или потерпеть. А на частную клинику, где, скорее всего, никто не будет выходить с предложениями подобного характера, у многих людей денег нет. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Эксперт подчеркнул, что представители ГИБДД в вопросах медосвидетельствования водителей полагаются на решения врачей.

«В Госавтоинспекции пытаются решить фундаментальную проблему, когда водительское удостоверение получает кто угодно – алкоголики и наркоманы, а также люди с болезнями, которые не предполагают управление транспортным средством. Но в первую очередь это связано сем, что у нас продаются медицинские справки для водителей. Об этом знает вся страна. Зайдя в поисковик, можно увидеть, что продающих такие справки сайтов огромное количество. Их продают даже с доставкой. Но по необъяснимой причине это видят все, кроме тех, кто обязан проверять подобные медицинские учреждения», — сказал он.

Выдавать медицинские справки водителям необходимо по аналогии с выдачей оружейных справок, считает Шапарин.

«Тогда соответствующий вопрос можно было бы решить легко и непринужденно. При выдаче справок на оружие в государственных медицинских учреждениях формируются полноценные структуры, в которых человек действительно проходит врачей, общается с психиатром, сдает анализы и так далее. И подобная система позволит отсеять тех, у кого есть противопоказания к управлению транспортным средством. Однако если все спустить в какие-то врачебные комиссии, которые будут работать совершенно непрозрачно, то, боюсь, с одной стороны, мы создадим проблему там, где ее не было, а, с другой стороны, так и не решим проблему с продажей справок», — заключил специалист.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о скидке 50% водителям на оплату транспортного налога.