Названы главные преимущества грузовиков на метане

В китайской компании «Синотрак Рус» сообщили редакции Quto.ru, что благодаря использованию альтернативных видов топлива владельцы грузовых и лёгких коммерческих машин могут экономить до 2,2 млн рублей ежегодно. Сообщается, что сегодня наиболее экономичной является техника на природном газе — в первую очередь, метане.

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По данным производителя, ежегодно в России парк грузовых автомобилей с ГБО начал увеличиваться на 30-40 тысяч единиц техники, и сегодня насчитывает примерно 350-400 тысяч экземпляров.

«Согласно энергетической стратегии РФ, утверждённой в апреле 2025 года, объёмы потребления метана в качестве моторного топлива по итогам 2023 года составили 2,19 млрд кубометров. В 2030 году эта цифра увеличится до 6,7-9 млрд куб. метров и до 21,3-29,3 млрд куб. метров в 2050 году», — отметили в компании.

В Sinotruk отметили, что сегодня на территории России активно расширяется инфраструктура на машин, ездящих на природном газе, однако по всей стране наблюдается нехватка сервисных центров. В качестве ещё одного сдерживающего фактора названа высокая стоимость переоборудования транспорта: разница достигает от 2 до 3 млн рублей.

Тем не менее, согласно проведённым производителем тестам, при ежегодном пробеге 180 тысяч км затраты могут отбиться в течение 1—1,5 лет. Так, расход на метане составляет 14,13 рублей за 1 км пути, на сжиженном природном газе — 12,59 рублей, эти цифры позволят дальнобойщикам экономить до 2,55 млн и 2,27 млн рублей ежегодно.

Согласно анализу Sinotrak, переходят на большегрузы на альтернативных видах топлива, как правило, крупные логистические компании, совершающие регулярные рейсы на средние и дальние расстояния. Также отмечается, что наибольшая экономия достигается при покупке грузовиков и пассажирских междугородних автобусов.

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