Названы регионы, где проще всего купить машину в отличном состоянии

Эксперты проекта "Авито Авто" проанализировали данные об истории автомобилей и выяснили, где в России чаще всего встречаются машины в отличном состоянии с кристально чистой историей эксплуатации. В среднем по стране таких экземпляров около 20%, но в некоторых регионах этот показатель значительно выше. Об этом говорится в поступившем в "РГ" пресс-релизе.

По данным "Автотеки", в апреле 2025 года больше всего проверенных автомобилей в Тамбовской (24,3%), Костромской (24,2%) областях и Пермском крае (24,2%). В отчете история этих машин чаще всего отмечена зеленым цветом, говорящим об отсутствии ДТП и залогов. Эти "легковушки" быстрее всего находят новых владельцев.

В пятерку лидеров также вошли Владимирская и Саратовская области (по 23,8%), Пензенская (23,6%), Смоленская (23,2%), Ростовская (22,9%) и Псковская области (22,8%), а также Республика Башкортостан (22,6%).

В системе рекомендаций от сервиса также есть машины с "желтой" отметкой. Они в том числе достойны внимания, но в их истории могут быть незначительные недостатки, такие как большой пробег, использование в лизинге или участие в легких авариях. Таких предложений около 64%. Специалисты компании настоятельно рекомендуют внимательно изучить их прошлое или привлечь эксперта, а при необходимости воспользоваться помощью юриста.

Управляющий директор "Автотеки" Андрей Тумкин заявил, что более чем в 40 регионах нашей страны доля автомобилей с чистой историей выше среднего. Это говорит о том, что найти хорошее предложение все еще легко. Чтобы сделать правильный выбор, он советует изучать рекомендации сервиса и досконально вести диалог с продавцом.

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