Врезная или магнитная Си-Би-антенна: какая эффективнее

Трудно поверить, но автомобильная СВ-радиосвязь в диапазоне 27 мегагерц даже в нашу эпоху скоростного и удобного доступа в Интернет с любого смартфона до сих пор жива. Более того, она и по сей день волнует людей, вызывая ожесточенные споры среди любителей «пятнадцатого канала». Например, какую лучше выбрать антенну — врезную или на магните?

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Казалось бы, ну кому в 2025 году интересна автомобильная Си-Би-радиосвязь? Во времена скоростного Интернета эти рации, похоже, остались уделом узкой прослойки особо консервативных дальнобойщиков. Однако нет, не перевелись еще любители ставить эти рации и на легковые автомобили! А некоторые прикладные вопросы по-прежнему вызывают нешуточное бурление чувств. Причем это бурление иногда задевает за живое сильнее, чем канонические дискуссии вокруг моторных масел.

Самая острая тема в автомобильной Си-Би-радиосвязи – это нескончаемый спор об эффективности антенн, которые бывают двух основных типов. Первые – это устанавливаемые на крышу или кабину автомобиля на магнитной подошве. В дальнейшем для простоты мы их будем называть магнитными, хотя это и не совсем грамотный термин. Второй тип антенн – это врезные, для установки которых приходится сверлить крышу автомобиля. Есть, правда, еще и антенны третьего типа – устанавливаемые на кронштейны, которые крепятся к элементам кузова и имеют контакт с массой (рейлинги, стальные бамперы, кенгурятники, держатели запаски и тому подобные). Но такие устройства более популярны на Западе, в России они особого распространения не получили, и поэтому сегодня мы о них говорить не будем. Тем более что основные споры идут как раз вокруг первых двух типов антенн.

В чем основное отличие этих антенн? Очевидно, в способе крепления. Магнитная антенна максимально проста в использовании и монтаже: поставил ее в центр крыши, подстроил – и готово! Перестала быть нужной – снял, и её как не бывало.

А врезная антенна – это навсегда. Для монтажа ее основания крышу машины нужно действительно просверлить насквозь. Процедура эта небыстрая и недешевая: нужно не просто просверлить, а предварительно снять обшивку потолка, затем сделать тщательнейшую гидроизоляцию и антикор в зоне сверления. А потом, даже если открутить сам пруток антенны, основание все равно остается, серьезно снижая ликвидность машины при продаже. Если только не попадется редкий ценитель Си-Би-радиосвязи, что бывает очень редко. Но, несмотря на это, отдельные фанаты раций готовы и на такие жертвы, уверяя, что эффективности магнитной и врезной антенны несопоставимы, и у последней она в разы выше.

На самом же деле при идентичной конструкции, длине и правильной настройке врезная антенна не имеет преимуществ перед равноценной магнитной. Если только, конечно, не сравнивать настроенную врезную с ненастроенной магнитной или не сравнивать заведомо разные по эффективности антенны – полноразмерную врезную и сильно укороченную и компромиссную магнитную. А именно такие сравнения в спорах чаще всего и встречаются.

Причем один из серьезных (и, надо сказать, убедительных) аргументов, которым оперируют фанаты «врезки», – это деньги. Процедура установки врезной антенны длительная, ответственная, и поэтому весьма недешевая. Процедура же приляпывания магнитной антенны на крышу – это одно движение и ноль рублей ноль копеек. Крайне трудно поверить, что эти мероприятия ведут к одинаковому результату, особенно если ты уже заплатил за этот врез. Расставшись с приличной суммой, хочется верить, что это было правильным шагом. И убедить себя в этом многим несложно.

Попытки отдельных энтузиастов разъяснить людям равноценность обоих типов антенн обычно ни к чему хорошему не приводят – начинается яростный спор. Причем на таких энтузиастов обрушиваются и владельцы врезных антенн, и владельцы магнитных, которые пользуются последними, но втайне мечтают о первых. Голос разума и логики тут бесполезен, как бесполезна и наука, потому что к доводам из антенной теории не прислушиваются, зачастую отвечая на аргументы словами Паниковского: «А ты кто такой?!». Мы решили зайти с козырей и попросили прокомментировать вопрос наличия или отсутствия преимущества врезных антенн перед магнитными авторитетного гуру – одного из самых известных специалистов по теории антенн Игоря Викторовича Гончаренко. В свое время он закончил Рязанский радиотехнический институт (РРТИ), а сейчас Игорь Викторович – автор множества разработок конструкций радиолюбительских антенн, автор популярной серии книг о КВ-УКВ антеннах, соавтор-разработчик известных программ для компьютерного моделирования антенн MMANA и GAL-ANA. И еще он известен в радиолюбительском эфире под позывным DL2KQ.

Если магнитное основание сделано правильно, есть возможность подстройки согласующего устройства антенны и пользователь может это вменяемо сделать, то разницы в работе нет. Точнее, она совершенно незначительная – «ловить блох» в разнице менее 0,1% мы не будем. Вот скриншот программы-моделировщика, на которой изображены характеристики одинаковых по параметрам антенн с конденсатором 300 pF в точке питания (магнитное основание) и без него (прямой контакт). Тут видно, что все эти характеристики практически идентичны.

Тем не менее, при разговоре об антенне с магнитным основанием важны два момента. Первый – наличие возможности подстройки согласующего устройства (СУ) антенны с ее магнитным основанием. Второй – конструктив магнитного основания. Возможность подстройки всегда очень желательна, так как размеры машин и материалы кузова отличаются, а кузов в любом варианте является полноценной частью антенны. При подстройке влияние дополнительной последовательной емкости магнитного основания на импеданс антенны компенсируется, так как типичная емкость магнитного основания (из тех, что мне чаще попадались) составляет примерно 300 пикофарад (хотя видел от 100 до 900 пикофарад). В этом случае реактанс (реактивное сопротивление) составит -j20 Ом, а это при подстройке можно нивелировать. Емкость основания на кузове будет просто разделительным конденсатором, что на работе антенны никак не скажется. Однако конструкция магнитного основания может быть источником еще одной проблемы. Магнит – материал с плохой высокочастотной проводимостью. Если гнать через него ВЧ-ток, возникают существенные тепловые потери. Поэтому приличные производители между непосредственно магнитом и защитной резиновой проставкой прокладывают алюминиевую фольгу, соединенную с оплеткой кабеля. И ВЧ-ток на магнит не попадает вообще. Но это если производитель приличный... Некоторые на этом экономят, потому что отсутствие проставки из алюминиевой фольги под магнитом позволяет использовать магнит поменьше и подешевле. И делают это напрасно.

А что можно сказать поводу характеристик конструктивного конденсатора, образованного обкладкой на магните и крышей автомобиля? Как он влияет на эффективность антенны? Это же нестабильный параметр, зависящий от толщины краски на кузовах разных авто, разные подкладки, которые используют автовладельцы между крышей и магнитами, чтобы не царапать краску, и тому подобные факторы. Эксперт на это отвечает следующее:

Для разделительного конденсатора это не слишком существенно. Ну, будет импеданс этого конденсатора гулять, допустим, от -j10 Ом до -j30 Ом. Это приемлемо даже без подстройки. И все же дополнительные подкладки использовать нежелательно, потому что у магнита антенны обычно имеется качественная заводская резиновая прокладка, толщина которой учтена при проектировании антенны.

Итак, подытожим. Есть ли смысл во врезке антенны в крышу? Нет, никакого практического смысла в этом нет. Две одинаковые по конструкции, но различные по способу установки «сибишные» антенны фабричного производства не имеют отличий по эффективности и основным параметрам: КПД, усилению и диаграмме направленности. Никаких принципиальных преимуществ у врезной антенны перед аналогичной антенной с магнитным основанием нет. Правда, только при условии качественного магнитного основания. И ставить врезные антенны имеет смысл исключительно по индивидуальным или компоновочным предпочтениям – никаких других объективных преимуществ у них нет.