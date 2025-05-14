Почему локализация Lada Granta гораздо ниже заявленной

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт прокомментировал нашумевший скриншот. Вчера на форуме IMAF аналитик НАМИ заявил, что подтвержденный уровень локализации Lada Granta составляет 45,7%, хотя по оценкам главы АвтоВАЗа Максима Соколова модель локализована «практически на 100%». Дело в методиках подсчёта.

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В заявлении НАМИ сказано, что единственной официально утвержденной методикой оценки локализации автомобилей является балльная шкала, зафиксированная в постановлении Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719. Продукция АвтоВАЗа действительно обладает наивысшим уровнем локализации в России, а Lada Granta по методике набирает 5284 балла.

Однако автопроизводители не обязаны подтверждать весь фактически достигнутый уровень локализации: для этого требуется значительный объём документов. Обычно подтверждается только тот уровень в баллах, который требуется для подтверждения исполнения локализационных обязательств по Специальному инвестиционному контракту (СПИК). Таким образом, реальный уровень локализации может быть выше, чем официально подтвержденный, пишет пресс-служба НАМИ.

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Отметим, что «балльный максимум» по локализации составляет около 8,8 тысячи, но это теоретическое значение, а модели АвтоВАЗа никак не смогут «зацепить» все пункты, за которые даются баллы. Для сравнения: самой высоколокализованной иномаркой является Haval Jolion с показателем 1630 баллов.