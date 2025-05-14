Эксперт рассказал о плюсах и минусах кроссовера Geely Tugella

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев протестировал хорошо известный и пользующийся популярностью подержанный Geely Tugella и рассказал о сильных и слабых сторонах машины.

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Geely Tugella - это кроссовер в стиле купе, оснащённый полным приводом. Его длина составляет 4605 мм, а дорожный просвет - 204 мм. Продажи машины начались в декабре 2020 года.

Производство модели было организовано в том числе в Беларуси, но в РФ автомобили поставлялись из Китая, а сейчас продаются под маркой Knewstar.

Под капотом машины установлен 2,0-литровый турбомотор от Volvo, который выдаёт 238 лошадиных сил. Он работает в паре с классическим 8-ступенчатым "автоматом", что, несомненно, вызывает больше доверия по сравнению с роботизированными и вариативными КПП. Кроме того, эксперт отмечает в кроссовере достаточно богатое оснащение, добротную отделку салона и отличную динамику. Не вызывает вопросов и ходовая часть Geely.

Однако, что касается двигателя, то, по словам Зиновьева, к нему имеется ряд претензий. Так, его ресурс не превышает 300 тысяч километров, и он может доставить некоторые проблемы. Топливная система и свечи чувствительны к качеству бензина, а поршневая группа - к качеству масла. На небольших пробегах не наблюдалось значительного расхода технической жидкости, но после 100-120 тысяч километров есть вероятность столкнуться с данной неисправностью.

Также необходимо следить за ремнём ГРМ, так как он может не выдержать заявленный ресурс в 120 тысяч километров, а двигатель имеет конструкцию, при которой возможно повреждение клапанов при его обрыве. Замена масла должна производиться не реже, чем раз за 10 тысяч километров, напомнил специалист.

Вместе с тем имеются нарекания на тормозные колодки и диски - на некоторых автомобилях они выходили из строя после 25-30 тысяч километров пробега. Также известны случаи, когда аккумуляторные батареи "умирали" раньше срока. Причина проблемы - неисправность датчика электронного контроля зарядки. Также наблюдаются проблемы с другой электроникой, особенно с системой контроля давления в шинах.

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