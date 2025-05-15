Первый обзор седана Avatr 06, который ждут в России

Avatr официально пришёл в Россию в нынешнем году с электрическим кроссовером 11, но скоро модельный ряд китайского бренда пополнится новинками. Например, седаном 06, с которым нам выпал шанс познакомиться в Поднебесной.

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Аватр долго запрягал, но теперь намерен быстро ехать – в Россию. В планах марки на 2025 год указаны седан 12 и кроссовер 07, а в следующем году у нас появится четвёртая модель – седан 06. Согласно индексу, он займёт начальную ступеньку в линейке Avatr, то есть будет самой компактной и доступной моделью. Хотя на первый взгляд так и не скажешь… Впрочем, давайте обо всём по порядку.

Как у старших

Дизайн «ноль-шестого» выполнен в узнаваемом фирменном стиле Avatr. У него тоже нет радиаторной решётки или даже её имитации, зато есть двойные узкие полоски ходовых огней и отдельные модули головного света в бампере. Сзади – две отдельных полоски фонарей. Под ветровым стеклом, у основания капота, по нынешней китайской моде расположена диодная панель, на которую можно выводить всякие надписи и даже анимацию.

Двери у седана безрамочные, а заднего стекла нет вовсе – панорамная крыша опускается почти до кромки крышки багажника. А раз нет стекла, то нет и внутрисалонного зеркала. Вместо него установлен дисплей, на который выводится потоковое видео с широкоугольной камеры заднего вида. Решение, конечно, далеко не оригинальное, но обычно в таком случае всё же предлагалась альтернатива в виде традиционного зеркала.

У Аватра её нет, поскольку зеркало тут совершенно бесполезно: в него можно было бы смотреть разве что на задних пассажиров, поскольку за их подголовниками уже глухая стенка. Представители марки на Шанхайском автосалоне бойко рассказывали посетителям стенда, насколько же это, оказывается, хорошее и годное решение – мол, и угол обзора у камеры больше, чем у зеркала, и пачкается она меньше… Оставим это на их совести.

А в целом, все эти решения – и дизайнерские, и технические – ничего не напоминают? Правильно, старший седан 12. Причём 06 вовсе не настолько меньше, как можно подумать с учётом вдвое меньшего индекса. Смотрите сами: габариты младшего седана – 4855×1960×1450 мм. Колёсная база – 2940 мм. Флагманский «двенадцатый» лишь чуть крупнее – 5020×1999×1460 мм. «Ноль-шестому» полагаются 20- или 21-дюймовые колёса на выбор.

Без зеркал

Как можно заметить на фотографиях, наружных зеркал у автомобиля тоже нет. Вместо них установлены камеры, в корпуса которых встроены указатели поворота. Впрочем, базовые версии Avatr 06 всё же довольствуются обычными зеркалами. Потому и в салоне у них на пару дисплеев меньше – нет нужды в маленьких экранах по краям передней панели, на которые транслируется картинка с боковых камер.

Под ветровым стеклом растянулся панорамный кластер из пяти (или трёх, если у машины есть зеркала) дисплеев общей диагональю 35,4 дюйма. Посреди передней панели – 15,6-дюймовый тачскрин, под ним – центральная консоль с парой дефлекторов и два слота для зарядки смартфонов. И ни одной кнопки! Прямо как в Voyah Courage. ﻿Двери открываются и закрываются с помощью электропривода, как у кроссовера 11.

Руль здесь представляет собой приплюснутый восьмиугольный штурвал с парой джойстиков на спицах, которые напомнили Changan E07. Держать его в руках откровенно неудобно. А вот кресла хороши, особенно передние, на которые китайцы натянули опциональные подушечки. Сиденья в меру мягкие, с длинными подушками, а оттоманка есть даже у водителя! Само собой, в наличии и подогрев, и вентиляция, и массаж.

Разве что кожа на креслах показалась очень уж нежной. Или тонкой – она легко растягивается и морщится. Но в целом материалы интерьера приятны, особенно запоминаются рифлёные металлические «запонки» стеклоподъёмников. Сзади просторно, но диван простенький, а из удобств – только центральный подлокотник и дефлекторы климатической установки. Объём багажника – 416 литров, у чисто электрической версии спереди есть ещё один отсек на 70 литров.

Моторы и батареи

И, собственно, да: 06 может быть не только электричкой, но и гибридом. Конечно, последовательным – c 1,5-литровым турбомотором JL469ZQ1 мощностью 156 л.с. в качестве генератора. В этом случае на задней оси установлен 314-сильный электродвигатель ATDM01 – полного привода у гибридной версии не бывает. Доступны две литий-железо-фосфатных батареи ёмкостью 32 и 45 кВт⋅ч производства CATL.

На электротяге в зависимости от выбранной батареи гибридный Аватр обещает проехать 170 или 240 км по китайскому циклу CLTC, а совокупный запас хода в этом случае составляет 1100 км. У чисто электрической версии «ноль-шестого» есть две модификации: заднеприводная с 343-сильным электромотором XTDM39 и полноприводная, у которой на передней оси есть ещё и 255-сильный электродвигатель XYDM05. Суммарная мощность силовой установки – 598 «лошадей».

Батарея у электрички только одна – ёмкостью 73 кВт⋅ч, и тоже от CATL. Одномоторный седан проедет на одной зарядке 650 км, двухмоторный – 610 км (всё так же по циклу CLTC). За гибкость конфигураций автомобиля стоит сказать спасибо модульной платформе CHN. Кстати, в качестве опции предусмотрена пневмоподвеска.

Цены и сроки

Пока мы ждём следующего года, в Китае 06 уже поступил в продажу. Гибридная версия стоит 209 900 юаней, или около 2,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. Электрическая модификация чуть дороже – примерно от 2,4 миллиона рублей. В любом случае это самая доступная модель Avatr: кроссовер 11 на домашнем рынке стартует с 279 900 юаней. Это всего 3,1 миллиона рублей, но в России он стоит в 2,5 раза дороже – от 7,8 млн руб. Так что и «ноль-шестой» в 2026 году едва ли окажется у нас дешевле пяти миллионов рублей.