Omoda С5 обновили: что изменилось в кроссовере

"Российская газета" испытала полноприводную модификацию Omoda С5 - кроссовер не так давно обновился. Все впечатления - в нашем материале.

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Высокая линия остекления, необычная многоярусная оптика, трехмерная решетка радиатора, интегрированная в бампер, развитое "оперение" кормы и покатая крыша, которая может окрашиваться черным, если вы выбираете белый или серебристый цвета кузова, - все это выглядит небанально и даже провокационно. Но что может предложить этот законодатель моды кроме яркой внешности? В этом мы и постарались разобраться.

Знаки отличия

Рестайлинговую версию С5 проще всего опознать анфас. Полосы дневных ходовых огней лишились характерных завитушек и стали тоньше. В обновленный бампер теперь вписан "гриль" с разнокалиберными ромбиками, сменившими элементы, стилизованные под соты. Наконец, название бренда отныне размещено на черной вставке между радиаторной решеткой и капотом. Стал ли кроссовер выглядеть эффектнее? Скорее просто свежее. Главное, что он по-прежнему стиляга - машина, цепляющая взгляд.

Существеннее, что дорожный просвет исполнения 4х4 составляет по паспорту 190 мм, а 4х2 - 180 мм, в то время как до рестайлинга все было ровно наоборот. Впрочем, вооружившись рулеткой, мы намерили от стальной защиты картера двигателя до земли лишь 150 мм, причем не под нагрузкой. В то же время отлично, что пороги, колесные арки и нижние части бамперов прикрыты некрашеным пластиком, ручка водительской двери имеет современный датчик бесключевого доступа, а внешние зеркала смонтированы на ножках - такая конструкция заметно улучшает обзор вперед.

Однако некоторые проблемы с обзорностью все же имеются. Ведь борта как были, так и остались высокими, а передние и задние стекла - сравнительно узкими. Неудивительно, что при моем росте в 176 мм хотелось поднять водительское кресло повыше, чтобы расположиться в джиперском стиле. Однако нависающая крыша при таком раскладе частично перекрывает видимость. Так что пришлось опустить кресло пониже (широкий диапазон электрорегулировок это позволяет). И вот тогда с обзорностью все стало нормально, правда посадка получилась уже не капитанской, а легковой.

Стиль всему голова

Центральная консоль с наклонной плоскостью и ложементами под пару смартфонов - сильный эргономический козырь салона. Левая ниша служит платформой для беспроводной зарядки, а на нижнем ярусе консоли организованы разнокалиберные слоты USB. Разъемы повернуты на 45 градусов относительно передней панели, и это еще один компоновочный бонус - вставлять зарядный шнур сподручно.

Прямо за площадками для смартфонов смонтирован селектор "преселектива", в левый торец которого встроена клавиша активации ручного режима трансмиссии. Позади селектора - две клавиши выбора режимов движения. До рестайлинга на этом месте была одна крупная кнопка, которую было легко найти на ощупь. Теперь это сделать сложнее. Зато при нажатии любой из этих клавиш на центральный тачскрин выводится меню с предустановками Mud, Snow, Sport, Comfort, Eco и 4х4. Остается лишь ткнуть в нужный режим. Но можно и последовательно нажимать на физические кнопки, пока на дисплее не высветится нужная предустановка. Тут уж как кому больше нравится.

Отдельно похвалю С5 за информативную картинку системы кругового обзора. Изображение не бликует и дано в высоком разрешении. Такой ассистент здорово помогает при парковке и езде по узким дворам, компенсируя продиктованный кузовной архитектурой не идеальный обзор. Неплоха и штатная навигация TurboDog. Она знает не все наши города (например, не в курсе о Зарайске), зато на экран выведены скоростные ограничения, а если найти на карте нужный населенный пункт и ткнуть в него пальцем, система предложит проложить к нему маршрут - по факту, такой алгоритм удобен.

Отделка интерьера С5 выполнена на высоком уровне. Пластик передней панели и карт дверей - фактурный и податливый, экокожа, которой обшиты эргономичные кресла, - презентабельная и симпатичная, цифровой инструментарий реализован грамотно, меню интуитивно понятно. А если прокрутить свайпом экран слева направо, попадешь в меню быстрого доступа к ключевым функциям. Посетовать можно лишь на то, что тачскрин быстро собирает отпечатки пальцев, и его приходится часто протирать.

Спортивный настрой

Устроиться за рулем удалось с комфортом. Во-первых, кресла с интегрированными подголовниками обеспечивают хорошую поддержку, во-вторых, удачно подобран наполнитель (в меру жесткий). Наконец, поскольку руль с усеченным нижним сектором регулируется в обеих плоскостях, найти удобное положение - не проблема. Переднее пассажирское кресло столь же удачно спрофилировано, но лишено, в отличие от водительского, настройки по высоте. Это точно не понравится людям ростом под два метра.

Дивану можно попенять разве что на отсутствие регулировки спинки по наклону. Зато имеется удобный откидной подлокотник с подстаканниками, дефлекторы вентиляции, клавиши подогрева и слот USB. Пространства же на "галерке" - ровно столько, чтобы не было тесно даже высоким пассажирам.

Наконец, багажник С5, с одной стороны не очень велик (378 л) ввиду ниспадающей крыши и пространства, которое отъела полноразмерная запаска, хранящаяся в подполье. Зато здесь есть мощный светильник, розетка на 12 В и приятная обшивка. Пятая же дверь при этом снабжена сервоприводом и ее можно открыть дистанционно, нажав на клавишу чип-ключа. Отлично и то, что автомобиль разблокирует двери, когда подходишь к нему с ключом в кармане, и блокирует замки, когда отходишь.

На ходу С5 предсказуем и собран. Рулю немного не достает информативности. Однако связь с машиной ощущается, а подвеска настроена достаточно плотно, провоцируя к азартной езде. Здесь нужно отметить важный нюанс. У полноприводных исполнений на задней оси используется "многорычажка", в то время как у "переднеприводников" - торсионная балка. Первый вариант будет интереснее для любителей активной езды. Машина со схемой 4х4 охотнее заходит в быстрые повороты, а также увереннее стартует на скользких поверхностях.

"Робот" с двумя сцеплениями и тяговитый 1,6-литровый 150-сильный турбомотор дает больший контроль над ускорением в сравнении с переднеприводным С5, где 1,5-литровый 147-сильный агрегат спарен с бесступенчатым вариатором. И, кстати, 1,6-литровый агрегат даст фору 1,5-литровому по тяге в ощутимые 65 Нм, однако машина с полным приводом на 150 кг тяжелее версии 4х2.

Что касается электронных предустановок, особенно действенными оказались режимы Sport и 4х4, где реализован более сильный преднатяг муфты, и электроника старается разделить тягу по осям поровну. Машина ускоряется бодро даже в базовом режиме Normal, в Sport - реакции еще живее. Коробка при этом меняет передачи плавно и споро переключается "вниз" при кик-дауне.

В то же время в режиме Eco задержки на открытие газа едва ощутимы, так что эта предустановка отлично подходит как для движения в городских заторах, так и на шоссе, когда стоит задача сэкономить топливо. И, кстати, расход бензина у полноприводной модификации вполне умеренный, порядка 10 л/100 км в смешанном цикле, на трассе можно уложиться в 8 литров, а топливный бак здесь на 5 л вместительнее, чем у "переднеприводника" - 57 литров против 52 литров.

На пересеченной местности обновленному C5 вполне хватает геометрической проходимости, режимы 4х4, грязь и снег достаточно эффективны на раскисших после дождей грунтовках, а электроника умеет имитировать межколесные блокировки, так что кроссовер способен справляться с диагональным вывешиванием. Система стабилизации отключается не полностью, но в достаточной мере для преодоления сложных участков. С другой стороны, ходы подвесок невелики, а энергоемкости шасси при быстрой езде по неровностям при полной рассадке может не хватать.

Цена рестайлинга

После рестайлинга самый доступный вариант с трансмиссией 4х4 - это машина в исполнении Drive за 2 899 900 рублей. Для сравнения, цены на монопривод стартуют с 2 569 900 рублей без учета разного рода скидок. При этом полноприводный автомобиль щедро оснащен уже в базе. По умолчанию предлагаются четыре подушки безопасности, ABS и ESP, камера заднего вида, система контроля давления в шинах, задние датчики парковки, круиз-контроль, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, пара 10-дюймовых дисплеев, кондиционер.

В старших же комплектациях вы получаете систему кругового обзора и передние парктроники, шесть подушек, расширенный теплый пакет, вентиляцию и электропривод передних кресел, сервопривод пятой двери, а также адекватно работающие адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности, слепых зон, предупреждения, предотвращения столкновений и много другое.

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За топовый вариант рестайлингового полноприводного С5 попросят уже внушительные 3 309 900 рублей, однако скидки сделают стоимость заметно привлекательнее.