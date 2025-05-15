Эксперты назвали самые подорожавшие автозапчасти

Mazda запустила специальный российский бренд автомобильных запасных частей и компонентов под названием MZD. Марка включает широкий спектр продуктов, таких как моторные масла, жидкости для коробок передач и тормозов, фильтры различного назначения и аккумуляторные батареи. Однако это не единственная компания, которая стремится сохранить лояльность своих покупателей на российском авторынке.

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Как рассказал "РГ" руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко, Subaru тоже решила поддержать свое присутствие в РФ и выпустила собственную линию автозапчастей под маркой Symmetric 4 Parts. Эта линия охватывает различные категории расходных материалов.

"Подобные действия японских марок позволяет нивелировать недостаток запчастей, который присутствует на российском рынке. Период ожидания нужной запчасти в мае 2025 года может составлять от двух месяцев до полугода, в зависимости от типа компонента и региона поставщика. При этом сами комплектующие подорожали примерно на 15%. Особая нехватка ощущается с двигателями в сборке, головками блока цилиндров, агрегатами трансмиссии", - отмечает Носко.

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, комментируя доступность деталей на машины для россиян, говорит о том, что кузовные запчасти для большинства марок авто (кроме Lada) стало сложнее купить: меньше вариантов, дольше сроки, выше стоимость. Поэтому цены и на б/у запчасти из этой группы значительно выросли. Особенно если сравнивать с 2021-22 годами.

"По китайскому парку с "расходниками" проблем нет, но чуть более редкие запчасти надо по-прежнему ждать до трех месяцев, хотя в целом ситуация значительно улучшилась.

Запчасти подорожали абсолютно все. Причем зачастую цены год к году выросли гораздо выше уровня инфляции. Но потребители могли не почувствовать резкого роста, поскольку в случае "расходников" есть возможность купить за те же деньги вариант в другом бренде. На российском рынке после кризиса 2022 года появилось большое число новых марок. Но в случае кузовных запчастей предложение до сих пор ограничено.

Мы анализируем ходовые запчасти-индикаторы и видим, что по распространённым маркам рост цен в марте 2025 года по отношению к марту 2024 произошел на 15-25%. Есть некоторые позиции, по которым было снижение цен, например, на ходовые запчасти на немецкие модели авто. Но в среднем рост по всем маркам на "расходники" составил примерно 15%", - рассказывает "РГ" Овчинникова.

По словам директора по сервису компании "Рольф" Юлии Трушковой, сложности на рынке автозапчастей действительно сохраняются.

"Из-за новых ограничений со стороны ЕС, постоянно приходится менять действующие и строить новые логистические цепочки. Мы сталкиваемся с большим количеством отказов со стороны иностранных поставщиков, так как не все компании готовы работать по прямым контрактам. Из-за необходимости добавлять новые звенья в логистические цепочки создается дополнительная нагрузка на конечное ценообразование", - говорит она.

Трушкова отмечает, что все еще в дефиците кузовные детали для редких машин или моделей, снятых с производства, а также автомобилей, покинувших рынок РФ, не так легко найти электронные компоненты, запчасти для электромобилей, детали с новыми системами безопасности и помощи водителю (ADAS - блоки и датчики).

"Наименьшие опасения при планировании технических работ вызывают расходные материалы - фильтры, тормозные колодки и диски, свечи зажигания, стандартные типы ламп освещения, моторное масло и технические жидкости и такие "универсальные" запчасти и аксессуары, как шины стандартных размеров, щетки с/о, коврики, чехлы для салона.

Несмотря на развитие рынка аналогов, особенно сложным остается подбор подходящих заменителей для блоков управления (ECU, TCU, ABS, ESP, ADAS), датчиков (особенно ADAS), модулей управления батареей для электромобилей, а также деталей подвески с электронным управлением, некоторых компонентов трансмиссии и топливной системы современных автомобилей", - заключает Трушкова.

Генеральный директор ООО "ЭМ Рус" Илья Рашкин отмечает, что китайские производители активно осваивают наш рынок, выпуская аналоги, в том числе для японских и европейских моделей, что позволяет отчасти компенсировать дефицит оригинальных деталей.

"Сегмент расходных материалов для планового обслуживания - масла, фильтры и т.д. - остается достаточно устойчивым - отчасти благодаря параллельному импорту. В целом, структура потребления смещается в сторону доступных аналогов, прежде всего китайского производства", - говорит он.

Директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Emex Иларион Демчиков подтверждает, что проблема с поставками автокомпонентов в Россию остается нерешенной.

"Некоторые позиции по-прежнему дефицитны или отсутствуют. Это особенно касается оригинальных запчастей для европейских, японских, американских и корейских моделей, предложение по которым постепенно сокращается. Вместо них на рынок поступают в основном китайские аналоги", - утверждает он.

По его словам, наибольшие задержки возникают при поставках крупногабаритных кузовных элементов и агрегатов, транспортировка которых воздушным путем либо невозможна, либо экономически нецелесообразна. Учитывая, что в 2025 году логистическая ситуация продолжает ухудшаться, можно ожидать сохранения длительных сроков поставки для ряда запчастей.

При этом ли опасаться за качество деталей все же не стоит.

"Качество поставляемых независимыми компаниями оригинальных запчастей по определению не отличается от тех, которые ввозятся по официальным каналам. Однако стоит учитывать, что на рынке увеличилось количество неоригинальных аналогов из Турции, Китая и Кореи, чьи цены выросли на 25-45%, в то время как стоимость оригинальных деталей возросла на 50-80%", - говорит Демчиков.

Он прогнозирует, что в 2025 году запчасти продолжат дорожать, хотя, возможно, не такими быстрыми темпами, как раньше. При этом у крупных поставщиков пока есть запасы популярных деталей, закупленные по старым ценам, поэтому по ходовым позициям подорожание еще могло не дойти до розничного покупателя.

Между тем

В компании "Авито" рассказали "РГ", что в России за последние три месяца (февраль-апрель) самую крупную долю продаж в категории запчастей на платформе традиционно занимают кузовные детали. К ним относятся зеркала, бампера, капоты и прочее, на эту категорию пришлось 28% продаж. На второй строчке - двигатели и электрооборудование с долями по 11%. Третье место по объему продаж занимает автосвет (9%), а на четвертом месте - подвески с долей 8%. Замыкают топ-5 комплектующие для салона автомобиля (7%).

Доля новых запчастей стабильно составляет 60% от общего объема продаж.

По объему продаж в топе автодетали для Hyundai-Kia с долей 5% от общего объема продаж на платформе. При этом год к году продажи новых запчастей производителя выросли на 10%.

На втором месте по объему продаж - запчасти Volkswagen и BMW с долей по 4%. На третьей позиции детали для Toyota и Mercedes-Benz с долей по 3%. В феврале-апреле 2025 года продажи новых запчастей для моделей Toyota выросли на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Далее идут запчасти для Nissan, Ford, Seat, АвтоВАЗ - доля продаж каждого бренда составляет 2%.

Среди китайских брендов россияне чаще покупали новые детали: продажи запчастей для автомобилей Geely и Chery выросли на 76% и 33% соответственно.