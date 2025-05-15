Отечественные машины снова подорожали

В то время как китайцы продолжат снижать цены и вводить различные выгоды и спецпредложения, с начала месяца сразу четыре российских бренда скорректировали стоимость своих автомобилей. Об этом сообщает «Автоновости дня» со ссылкой на собственный анализ стоимости новых автомобилей в России в мае.

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Первым переписал прайс-листы отечественный УАЗ. К слову, сделал это производитель впервые с начала года, а подорожание коснулось только машин 2025 года выпуска. Так, цены на модели «Патриот», «Пикап» и коммерческий «Профи» с 1 мая выросли на 55 тысяч рублей, «Хантер» и «Буханка» подорожали на 45 тысяч рублей.

Помимо этого, на 50 тысяч рублей дороже стали пикапы Sollers ST6 и ST8 ульяновской сборки.

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В первый раз с начала 2025 года изменились цены на «Москвичи», собранные в 2025 году. Кроссоверы под индексом 3 подорожали на 38 тысяч рублей, седаны «Москвич 6» — на 53 тысячи рублей.

Не обошло подорожание и АвтоВАЗ, который поднял цены от 5 до 6 тысяч на дорогие комплектации Lada Vesta без расширения доступных опций. Корректировка коснулась модификаций Enjoy со 106- и 122-сильным мотором, а также Techno.

Тем временем китайские производители предлагают покупателям всё более выгодные предложения. Например, Haval снизил стоимость Jolion на 150 тысяч рублей во всех комплектациях, но одновременно лишился прямой скидки, доступнее стали кроссоверы Belgee, Geely Atlas, несколько моделей Changan и корейские KGM.