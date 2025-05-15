Концепт Nissan Micra 350SR преобразился к собственному 23-летию

Среднемоторный хэтчбек, разработанный участниками Британского туринга, получил новую ливрею, сиденья и современную медиасистему. Изменений по технике при этом нет. В движение «Микру» по-прежнему приводит модернизированный двигатель 3.5 на основе блока от Murano.

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Обновление концепта 23-летней давности приурочено к запуску новой Micra, но здесь ещё важна магия цифр. Число 23 имеет для Nissan особое значение. На японском оно звучит как Ni-San, поэтому вот уже почти 40 лет этот номер несут на себе гоночные машины Nismo. Прототип Micra 350SR тоже тесно связан с автоспортом. К его разработке приложила руку заводская команда «Ниссана» в Британском кузовном чемпионе. Цель была простой: продемонстрировать гибкость платформы и напомнить о спортивной родословной Micra, начало которой положил March Superturbo R.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

Концепт Micra 350SR имеет среднемоторную компоновку, поэтому спереди у него алюминиевый бензобак. Двигатель создан на базе «атмосферника» V6 3.5 от кроссовера Murano, которому добавили головку блока цилиндров от 350Z, распредвалы Nismo с высоким подъемом клапанов и модифицированный ЭБУ. Мощность — около 310 лошадиных сил, привод задний, масса — всего 1200 килограммов. Помимо сумасшедшего мотора, у «супермикры» также есть каркас безопасности, тормоза Brembo и полностью настраиваемая подвеска Powerflex.

© Nissan

© Nissan

© Nissan

В лондонской студии Nissan Design Europe для концерта разработали новую ливрею с основой в виде сатинированного «жидкого серебра», которое разбавили синими акцентами и графикой в стиле фонарей 300ZX. Оригинальные фары заменили на светодиодные, с кружками ходовых огней, а заодно восстановили 18-дюймовые колеса Rays. В салоне прототипа появились новые кресла и ремни безопасности. Здесь же можно найти современную медиасистему с 9-дюймовым дисплеем и новые динамики. Публичный дебют обновленной Micra 350SR состоится на мероприятии SMMT Test Day в центре Millbrook Proving Ground, где автомобиль тестировали более 20 лет назад.