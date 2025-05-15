Салон нового Haval Raptor впервые сняли на "живые" фото

Перед стартом продаж нового Haval Raptor в конце мая опубликованы "живые" фотографии модели. В том числе и салона. Кроссовер обзавёлся не только новой внешностью и переиначенным интерьером, но и сменил гибридную трансмиссию на обычный двухлитровый ДВС без всяких довесков.

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Ранее "РГ" уже публиковала рендеры рестайлингового Haval Raptor, который сменил круглую оптику на прямоугольную, получил массивную решётку с вертикальными ламелями и другие фонари.

В салоне изменений оказалось минимум. Из нового - рулевое колесо с упрощённой навигацией и скошенной нижней частью, ликвидация селектора трансмиссии и перенос его за руль.

Под капотом - бензиновый двигатель 4N20A, которым также комплектуются Dargo и H7. Отдача составляет 238 л.с. и 385 Нм. В паре - 9-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Кроссовер оснащён системой полного привода с муфтой подключения задних колёс.

Цены на бензиновый Haval Raptor пока не объявлены.