На Lada Largus не будут ставить мотор 1.8

Фанаты модели интересуются, планирует ли автопроизводитель ставить на универсалы двигатель 1.8 EVO. На этот вопрос ответил официальный представитель автогиганта Сергей Ильинский в эфире радиостанции «Москва FM».

© Quto.ru

Напомним, что АвтоВАЗ начал выпуск модернизированного 1,8-литрового мотора под занавес 2023 года. Из-за большого количества изменений агрегат получил новое название — 1.8 Evo. На мощность двигателя модернизация агрегата никак не повлияла — он выдаёт 122 л. с.

Всего появилось 25 новых деталей. Одно из ключевых нововведений — применение так называемых «безвтыковых» поршней, благодаря которым обрыв ремня ГРМ не приводит ко встрече клапанов и поршней. Также АвтоВАЗ провёл поиск новых поставщиков для многих компонентов.

Сейчас такими моторами оснащается Lada Vesta, но на «Ларгусе» агрегат не появится по технической причине:

«1.8 Evo просто не сможет разместиться под капотом этой модели. Поэтому гамма модификаций остаётся неизменной», — объяснил Сергей Ильинский.

В рамках форума IMAF аналитик НАМИ Александр Горчаков сообщил, что Lada Granta имеет самый высокий уровень локализации среди легковых автомобилей российского производства: он составляет 45,7%.

И это заявление вызвало массу вопросов, так как глава АвтоВАЗа Максим Соколов ранее отметил, что средний показатель по моделям марки Lada достиг 90%. Разъяснил ситуацию ФГУП «НАМИ».