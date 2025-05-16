Автоэксперт сравнил Lada и китайские марки: что выгоднее купить

На российском авторынке наблюдается заметное охлаждение интереса к китайским автомобилям на российском рынке – потребители все чаще рассматривают альтернативные варианты. Автоэксперт Петр Баканов рассказал «ФедералПресс» о текущих предложениях китайских и российских брендов, отметив сильные и слабые стороны каждого из них.

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Оценка продукции АвтоВАЗа

Автоэксперт выделил существенные различия между моделями Lada Granta, Vesta и Iskra. Vesta и Iskra, отметил Петр Баканов, представляют собой наиболее интересные и адаптированные под российский рынок модели, которые действительно заслуживают внимания покупателей. В частности, Vesta сохраняет свои преимущества в таких характеристиках, как объем багажника, качество подвески и управляемость. Однако по уровню оснащения эта модель уже уступает конкурентам.

«Продукты типа Vesta и Iskra действительно нужны российскому рынку и заслуживают внимания. Но при этом хочется, конечно, чтобы ценник был ниже, потому что в верхних комплектациях цены на Vesta уже кусаются», – сказал Баканов.

Что касается Lada Granta, то он назвал ее неоправданно дорогой, впрочем, как и Lada Niva. По мнению эксперта, эти машины устаревшие и должны стоить дешевле.

«Либо взять ту же самую Lada Niva Sport, которая сейчас стоит 1,7 млн рублей. За что такие деньги, непонятно. Поэтому в целом если резюмировать, то ситуация по АвтоВАЗу неоднозначная», – сказал Петр Баканов.

«Китайцы» или свое

В бюджетном ценовом сегменте от полутора до двух с небольшим миллионов рублей наряду с моделями Lada представлены китайские Changan Alsvin, Kaiyi, Livan или же отечественный «Москвич 3».

«Я бы не сказал, что такое конкурентное окружение лучше, чем то, что производит АвтоВАЗ. Выбирая из этих машин, я бы выбрал Vesta», – подчеркнул специалист.

Баканов добавил, что в более высокой ценовой планке (около 2,5 миллионов рублей) вопрос выбора будет стоять иначе. За такую стоимость можно уже купить Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Belgee X50. При таком раскладе есть ряд позиций, где АвтоВАЗ выигрывает, а есть где проигрывает подчистую. Тут вступает в дело вкусовщина – кому что выгодней и больше нравится, заключил эксперт.

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Ранее Петр Баканов рассказал, как на российском рынке авто формируется спрос на продукцию АвтоВАЗа. По его мнению, популярность «Лады» в России сегодня – это сложный коктейль из традиционной доступности, отсутствия альтернатив и государственного протекционизма.