Skoda раскрыла тираж Fabia

Пятимиллионную отметку Fabia преодолела за 26 лет, именно столько времени прошло с момента запуска модели в 1999 году. За этот период она трижды сменила поколение, и сейчас продается Fabia четвертой генерации, представленная в 2021-м. В России Фабиа продавалась с 2000 по 2014 год и разошлась в количестве 135 тысяч экземпляров.

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Актуальная Fabia выпускается только в виде хэтчбека, так как от универсала Сombi чешский автопроизводитель отказался еще несколько лет назад. На сегодняшний день это самая доступная модель марки, которая в общем объеме продаж занимает третье место после Octavia и Kamiq. За прошлый год дилеры реализовали 117 тысяч экземпляров Fabia.

В 2023-м появились слухи о том, что Fabia в ее нынешнем виде может покинуть конвейер в 2027-м, и на смену ей придет электрокар. Причиной тому — экологический стандарт Евро-7, который сделает выпуск бюджетных моделей экономически невыгодным. Однако уже в 2024-м генеральный директор Skoda Клаус Зеллмер объявил, что Fabia, а вместе с ней Octavia, Kamiq и Scala продержатся на конвейере до 2030 года — замедление спроса на электромобили заставило компанию пересмотреть свои стратегию электрификации.

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В России Skoda не производит и официально не поставляет автомобили с весны 2022 года, после начала СВО. Однако новинки чешской марки, включая Fabia, попадают к нам по параллельному импорту.