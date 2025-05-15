Названы самые бесполезные противоугонные системы

Многие противоугонные системы, несмотря на свою распространенность и популярность, оказываются недостаточно эффективными на практике, заявил вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. В беседе с "Газетой.Ru" он перечислил самые бесполезные из них.

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Иммобилайзер представляет собой устройство, предназначенное для предотвращения несанкционированного запуска двигателя. Однако его защитные свойства значительно снижаются в условиях однотипной установки в стандартных местах, а также при передаче ключей и метки иммобилайзера в сервисе.

Эксперт подчеркивает, что злоумышленники могут успешно создать дубликаты ключей, что повышает риск угона.

Также к категории малоэффективных охранных систем специалист относит звуковые сигнализации.

Кроме того, Демидов обратил внимание на механические блокираторы на рулевое колесо или педали. Он подчеркнул, что они не гарантируют стопроцентную защиту от угона, а водители нередко забывают установить их при выходе из салона машины.

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