Стоит ли покупать подержанный Toyota Avensis

Седан Toyota Avensis второго поколения обладает рядом преимуществ, таких как высокая надёжность, ликвидность на вторичном рынке и комфорт. Однако у модели есть и некоторые недостатки, о которых рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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В интервью "Газете.Ru" эксперт перечислил основные из них. По его словам, главным минусом машины являются стойки и втулки стабилизаторов, которые быстро изнашиваются и требуют частой замены. Также владельцы седанов нередко сталкиваются с проблемами рулевой рейки. Ещё один недостаток - склонность кузова к коррозии, особенно арок и порогов.

В то же время, несмотря на вышеуказанные минусы, "Тойота" обладает рядом существенных преимуществ. Модификации с бензиновыми двигателями объемом 1,8 и 2,0 литра характеризуются высокой надежностью и долговечностью. Коробки передач также имеют большой ресурс, а мягкая подвеска отлично справляется с неровностями на дороге. Просторный салон с эргономичными сиденьями, в свою очередь, делает поездки комфортными и безопасными.

Учитывая популярность данной модели среди японских автолюбителей в течение длительного периода времени, на сегодняшний день не существует трудностей с покупкой оригинальных запчастей и высококачественных аналогов, что облегчает процесс технического обслуживания и ремонта "Авенсиса".

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