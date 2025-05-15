В РФ по параимпорту возобновили продажи Toyota Highlander

"Российская газета" изучила предложения дилеров на крупнейших классифайдах России по Toyota Highlander (U70). Кроссовер 2025 года доступен как под заказ, так и в наличии.

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Самая низкая стоимость - 5,4 млн рублей. Столько просят за ввезённый через Кыргызстан автомобиль с двухлитровым мотором 248 л.с. и оплаченным коммерческим утильсбором. Продавец отметил, что также возможна поставка по договору, и тогда цена может оказаться ещё более привлекательной.

"Хайлендеры" из наличия стоят от 5,5 до 7,7 млн рублей. Кроме вариантов с мотором 2,0 доступны версии с гибридной силовой установкой на базе ДВС объёмом 2,5 литра. Во всех случаях Toyota Highlander оснащён гидроавтоматом и системой полного привода.

Практически все выставленные на продажу автомобили производятся в КНР, где Highlander стоит 250-326 тысяч юаней (2,8-3,6 млн рублей).

Ранее "РГ" писала, что в России возобновились продажи Toyota RAV4 2025 года.