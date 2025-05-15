В Казахстане 300-сильный Kia K8 подешевел до 3,5 млн рублей

Как стало известно редакции Quto, локальный офис корейской марки объявил большие скидки, благодаря которым модель можно приобрести по очень привлекательным для машины такого класса ценам. Напомним, что седан K8 стоит на ступеньку ниже флагманского семейства K9 классической компоновки.

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У наших соседей продаётся только одна версия — с 300-сильным 3,5-литровым V6 и классическим 8-ступенчатым «автоматом». А вот комплектаций заявлено две: Prestige и Premium.

Первая включает богатый набор электронных помощников, двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, отделку салона кожей и многое другое.

В базовом варианте машина должна стоить 24 390 000 тенге (3 900 000 рублей), но сейчас, когда были объявлены скидки, актуальная цена — 21 951 000 тенге (3 500 000 рублей).

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Кстати, в Kia прокомментировали возвращение на рынок РФ. В нашу страну компания возвращаться пока не планирует, а планы по продажам 50 тысяч автомобилей касаются только соседних государств.