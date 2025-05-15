Как подготовить мотоцикл к сезону

В столичном регионе установилось устойчивое тепло и, по заявлениям синоптиков, заморозков можно уже не опасаться даже в ночное время. Поэтому автомобилистам уже напомнили, что в ближайшее время на дорогах начнут массово появляться мотоциклисты. Самим же байкерам глава маркетплейса ПЭК: Mall Станислав Чекмарёв напомнил, какие системы стоит проверить перед выездом на дорогу. Об этом пишет IZ.RU.

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В первую очередь, в начале сезона стоит проверить моторное масло, которое в ходе эксплуатации теряет свои защитные свойства. По мнению экспертов, менять его стоит каждые 3—6 тысяч км, что обычно составляет половину сезонного пробега.

Если показания на одометре превышают 50 тысяч км, то владельцам рекомендовано выбирать масло повышенной вязкости и высоким щелочным числом, тогда как для свежих байков лучше подойдёт масло с низкой вязкостью.

Не менее важно для собственной безопасности проверять состояние шин и тормозной системы. Так, изношенные колодки снижают эффективность торможения на 40-60%, а трещины в диске могут обернуться блокировкой колеса.

«Тормозную жидкость необходимо менять каждые два года, поскольку она имеет свойство накапливать влагу, что снижает температуру кипения вдвое и может вызвать коррозию элементов всей системы», — подчеркнул эксперт.

На мотоциклах с цепным приводом нужно провести диагностику состояния цепи, очистить и смазать её. Эти манипуляции советуют проводить каждые 500 км. На байках с карданом следует проверить масло на возможные подтёки, а на ремне обратить внимание на его состояние на появление трещин и расслоений.

Эксперт также отмечает, что необходимые работы лучше проводить не самостоятельно, а обратиться к помощи специалистов.