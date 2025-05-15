"Буханка" получила бесшумные ограничители дверей

Ульяновский автозавод рассказал о модернизации старого грузового ряда. Все представители линейки теперь оснащаются новыми, бесшумными ограничителями дверей. Первые автомобили с новой системой уже сошли с конвейера.

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"Отличие ограничителей в том, что они работают тише прежних - то есть при открывании и закрывании дверей практически не издают звуков", - рассказали в пресс-службе УАЗа.

Ранее "РГ" рассказывала о модернизации 409-го двигателя, которым в том числе оснащается УАЗ "Буханка" - риски протечки масла теперь сведены к минимуму.