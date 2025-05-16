Hongqi назвала дату российской премьеры большого лифтбека H6

Габариты автомобиля составляют 4990 мм в длину, 1876 мм в ширину и 1450 мм в высоту, а размер колёсной базы — 2920 мм. Под капотом модели упрятан двухлитровый наддувный двигатель на 245 л.с. и 380 Нм, с которым сочетается 8-ступенчатый «автомат».

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Важная конструктивная особенность — активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), которая, анализируя данные об особенностях дорожного покрытия, изменяет настройки каждые 2 миллисекунды.

В линейке бренда новинка займёт место между среднеразмерным H5 и представительским H9, притом технически пятидверка является разновидностью седана Hongqi H5 второго поколения.

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А ещё Hongqi предложит россиянам особый H5. Китайский производитель анонсировал скорое появление на российском рынке специальной версии бизнес-седана под названием Black Edition.