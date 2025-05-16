Названы причины раннего износа шин

Россиянам раскрыли причины раннего износа шин
Нередко автомобилисты сталкиваются с неравномерным или слишком ранним износом покрышек. Эксперт компании Ikon Tyres Александр Тарасов объяснил Quto.ru, с чем это связано и как продлить жизнь автомобильным колёсам.
В первую очередь, для продления жизни шинам водителям рекомендуют следить за давлением в них. Если колёса перекачаны, то протектор быстрее стирается в центральной части, недостаточное же давление способно вызвать повышенную нагрузку в плечевых областях.
Узнать, какое давление оптимальное, можно в руководстве по эксплуатации, на информационных табличках на бензобаке и стойке кузова у водительской двери.
«Следите за давлением в шинах, проверяйте его уровень хотя бы один раз в две недели. Обращайте особое внимание на давление перед длительными поездками, при значительных изменениях загрузки автомобиля и колебаниях температуры», — рекомендует эксперт.
Также важно проверять углы сход/развала. Шины могут стоять строго вертикально, либо под углом относительно центральной линии автомобиля, либо его продольной осью. В последнем случае может возникать так называемый эффект «волочения», когда направление вращения колёс не совпадает с траекторией движения.
Нередко шины быстрее выходят из строя из-за их неправильной установки, даже если речь идёт о повреждениях колёсных дисков.
«Шины монтируются непосредственно на ободья, и любые дефекты на них (деформации, трещины, коррозия, следы сварки) могут привести к неправильному расположению шин относительно оси вращения. Даже незначительные зазоры или выступы способны вызвать разбалансировку, усиление нагрузок на отдельные зоны шины и повышение риска аварий», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, неравномерный износ покрышек может указывать на проблемы с подвеской. В процессе эксплуатации амортизаторы, рычаги, стойки и другие элементы могут получать повреждения, которые приводят к нарушению геометрии и неравномерной нагрузке на колёса.
«Также к быстрому износу шин может приводить некорректная работа тормозной системы. Если один из её компонентов неисправен, тормоза начинают неравномерно распределять нагрузку между колёсами. Это вызывает ситуацию, когда одно колесо тормозит сильнее другого, что приводит к чрезмерному износу шины именно на этом колесе», — отметил Тарасов.