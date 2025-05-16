Названы причины раннего износа шин

Нередко автомобилисты сталкиваются с неравномерным или слишком ранним износом покрышек. Эксперт компании Ikon Tyres Александр Тарасов объяснил Quto.ru, с чем это связано и как продлить жизнь автомобильным колёсам.

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В первую очередь, для продления жизни шинам водителям рекомендуют следить за давлением в них. Если колёса перекачаны, то протектор быстрее стирается в центральной части, недостаточное же давление способно вызвать повышенную нагрузку в плечевых областях.

Узнать, какое давление оптимальное, можно в руководстве по эксплуатации, на информационных табличках на бензобаке и стойке кузова у водительской двери.

«Следите за давлением в шинах, проверяйте его уровень хотя бы один раз в две недели. Обращайте особое внимание на давление перед длительными поездками, при значительных изменениях загрузки автомобиля и колебаниях температуры», — рекомендует эксперт.

Также важно проверять углы сход/развала. Шины могут стоять строго вертикально, либо под углом относительно центральной линии автомобиля, либо его продольной осью. В последнем случае может возникать так называемый эффект «волочения», когда направление вращения колёс не совпадает с траекторией движения.

Нередко шины быстрее выходят из строя из-за их неправильной установки, даже если речь идёт о повреждениях колёсных дисков.

«Шины монтируются непосредственно на ободья, и любые дефекты на них (деформации, трещины, коррозия, следы сварки) могут привести к неправильному расположению шин относительно оси вращения. Даже незначительные зазоры или выступы способны вызвать разбалансировку, усиление нагрузок на отдельные зоны шины и повышение риска аварий», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, неравномерный износ покрышек может указывать на проблемы с подвеской. В процессе эксплуатации амортизаторы, рычаги, стойки и другие элементы могут получать повреждения, которые приводят к нарушению геометрии и неравномерной нагрузке на колёса.