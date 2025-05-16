Китайские автопроизводители начали гонку за рынок летающих автомобилей

Крупнейшие китайские автокомпании, включая Hongqi, Geely и Xpeng, начали активную разработку летающих автомобилей. Этот новый сегмент рынка становится перспективной ареной борьбы, поскольку продажи электромобилей в стране постепенно достигают насыщения.

© Ferra.ru

Компания AeroHT, связанная с Xpeng, недавно подала заявку на получение лицензии в Управление гражданской авиации Китая для выпуска первого летающего автомобиля. Параллельно фирма Ehang уже получила разрешение на предоставление услуг воздушных перевозок на низкой высоте. Такие инновации поддерживаются властями Пекина, которые активно развивают экономику мобильности на малой высоте.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Другие известные автопроизводители, включая Hongqi (подразделение FAW Group), Geely, а также GAC Group и Chery, также вкладывают значительные ресурсы в исследования и создание летающих автомобилей и дронов. Их главная цель — предложить новое транспортное средство для решения проблем городских пробок и улучшения городской мобильности.