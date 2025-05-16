Подогрев сидений по подписке: будет ли в РФ такое

Подогрев сидений по подписке: и в России такое будет?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Получили ли распространение в автомобилях платные опции, подключаемые производителем дистанционно?
Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– Выводы пока делать рано. С момента появления опций, активируемых дистанционно, прошло слишком мало времени. Но, учитывая, что в автомобилях роль медиасистемы с различными сервисами постепенно растет, это неизбежно.Более того, в будущих интеллектуальных транспортных системах автомобиль станет лишь одной из составляющих общего информационного пространства. А в случае тех же электромобилей платная подписка и платное обновление систем вполне могут стать регулярной статьей расходов на обслуживание.