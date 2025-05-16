Подогрев сидений по подписке: и в России такое будет?

За рулем

Вопрос от читателя «За рулем»:

Подогрев сидений по подписке: будет ли в РФ такое
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– Получили ли распространение в автомобилях платные опции, подключаемые производителем дистанционно?

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Выводы пока делать рано. С момента появления опций, активируемых дистанционно, прошло слишком мало времени. Но, учитывая, что в автомобилях роль медиасистемы с различными сервисами постепенно растет, это неизбежно.Более того, в будущих интеллектуальных транспортных системах автомобиль станет лишь одной из составляющих общего информационного пространства. А в случае тех же электромобилей платная подписка и платное обновление систем вполне могут стать регулярной статьей расходов на обслуживание.
Автоэксперт
Александр Виноградов