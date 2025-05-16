Как часто нужно менять тормозную жидкость

Тормозная система - один из важнейших элементов безопасности любого автомобиля. Ее надежность зависит не только от состояния колодок, суппортов и тормозных дисков, но и от качества тормозной жидкости. К сожалению, многие автовладельцы недооценивают её роль и забывают о необходимости регулярной замены. Такое отношение может привести к серьёзным последствиям на дороге, рассказал "Российской газете" Павел Бахарев, технический эксперт Sintec Lubricants.

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"Тормозная жидкость гигроскопична, она впитывает влагу из окружающей среды, постепенно накапливая её. Из-за этого снижается температура кипения жидкости. Отводя тепло от тормозной системы, при интенсивном торможении она может закипеть, образуя пузырьки пара. Это приводит к "провалу" педали тормоза и потере эффективности торможения. Такая ситуация особенно опасна при движении на высокой скорости или в условиях плотного трафика. Также присутствие влаги в тормозной жидкости ведет к коррозии компонентов тормозной системы - цилиндров, суппортов, трубок и других металлических элементов. Это не только снижает эффективность торможения, но и может привести к дорогостоящему ремонту. Со временем тормозная жидкость теряет свои смазывающие и антикоррозийные свойства, загрязняется продуктами износа, что негативно сказывается на всей системе. Автопроизводители рекомендуют замену тормозной жидкости один раз в два года или каждые 30-40 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Однако если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, в гористой местности или используется активно и агрессивно, замену желательно проводить чаще. Помимо следования рекомендациям по срокам, важно обращать внимание на признаки, указывающие на необходимость замены. Если педаль тормоза стала "ватной", увеличилась тормозная дистанция, загорелся индикатор на приборной панели или тормозная жидкость потемнела и стала мутной - это повод срочно обратиться в сервис. В некоторых автосервисах также можно провести тестирование жидкости на температуру кипения. Важно помнить, что дешевые приборы для тестирования тормозной жидкости работают по принципу замера электропроводности, в современных жидкостях подобное тестирование неприменимо и не может говорить о соответствии, или несоответствии жидкости требуемым параметрам. Своевременная замена тормозной жидкости - важная часть обслуживания автомобиля, напрямую влияющая на безопасность движения. Этот простой и недорогой процесс способен предотвратить серьёзные неисправности и сохранить работоспособность тормозной системы", - отметил специалист.

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