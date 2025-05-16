За что конкретно можно лишиться прав

Не секрет, что в России год от года растет список нарушений для водителей, за которые «светит» лишение прав на управление транспортным средством. Теперь даже за незначительный казалось бы проступок суд может сделать автомобилиста пешеходом. Как не попасть впросак на дороге и сохранить заветные «корочки» рассказывает портал Pravda.Ru.

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Прежде всего необходимо знать, за что конкретно можно лишиться водительского удостоверения. Актуальная редакция ПДД все разъяснит: в разряд пешеходов легко угодить за езду без номерного знака, за обгон на пешеходном переходе, игнорирование знака «стоп» на ж/д переезде и в случае, если водитель покинул место ДТП, пусть даже это незначительная авария на парковке.

Конечно, закон по-прежнему суров к любителям садиться за руль в нетрезвом состоянии и под действием наркотических средств. Но оказывается, прав можно лишиться и за применение некоторых лекарственных препаратов, официально прописанных врачом.

«И действующий, и новый порядок освидетельствования путают понятия «опьянение» и «употребление.., а вещества из списка запрещенных могут быть в обычных безрецептурных лекарствах — например, в «Корвалоле» или каплях от насморка», - предупредил медицинский эксперт Борис Мазалецкий.

Эксперт добавил, что подвести под «пьяную статью» ПДД могут также простые лекарства от давления, головной боли или аллергии, поскольку современные лабораторные тесты способны обнаружить в них микродозы психотропных препаратов, что для водителя может закончиться плачевно.