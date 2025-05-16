Новый Mitsubishi Eclipse Cross дебютирует осенью в виде электрокара

Компания Mitsubishi распространила тизеры "следующей генерации Eclipse Cross". Это будет переделанный Renault Scenic E-Tech, который присоединится к другим электрифицированным моделям кооперации: Colt (на базе Clio), ASX (построенный на базе Captur) и Grandis (переименованный Renault Symbioz).

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Техническая часть Eclipse Cross будет идентична исходной модели, которая предлагается с одним мотором мощностью 170 л.с. и в полноприводном варианте с отдачей 218 л.с. Варианты ёмкости батарей: 60 кВт·ч и 87 кВт·ч. Первым на рынок выйдет вариант с большим запасом хода - около 620 км.

Производить новый Eclipse Cross будут на том же заводе, что и Scenic E-Tech - в Дуэ, Франция.

Премьера новинки состоится в сентябре 2025 года.