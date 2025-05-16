Стал известен срок службы китайских машин в России

При покупке авто многие обращают внимание на гарантийный срок, который составляет три года или 100 тысяч км. Однако существует также заявленный ресурс, который учитывает реальные испытания и статистические данные.

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Гарантийный срок рассчитывается на основе результатов тестов и прогнозов, а ресурс показывает, насколько долго авто может прослужить в реальных условиях.

Китайские автобренды Chery, Geely и Haval предлагают разные заявленные ресурсы: Chery – 7 лет или 200 тысяч км; Geely (Emgrand) – 5 лет; Haval – без ограничений по пробегу в течение шести лет, сообщает NaAvtotrasse.

Гарантия включает обслуживание, ремонт и использование оригинальных запасных частей. После окончания гарантии поддержка может быть доступна еще два года.

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