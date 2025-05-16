Одну из первых моделей Cadillac продают в России

Объявление об этом автомобиле появилось на одном из популярных онлайн-рынков, где можно приобрести различные товары, включая машины. В прошлом веке «Кадилак» был признаком достатка, доступным лишь состоятельным американцам, а теперь он может стать достоянием жителя Приморья.

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Автомобиль оснащён восьмицилиндровым двигателем объемом 5,2 литра, развивающим мощность в 88 лошадиных сил, а его максимальная скорость достигает 100 километров в час. Сегодня такие показатели могут показаться незначительными, но в своё время они были весьма впечатляющими и не доступны для множества других марок.

Внутри автомобиля установлена трехступенчатая механическая коробка передач и задний привод. Удивительно, но кузов и интерьер этого раритета, которому исполнилось 100 лет, практически не повреждены и сохранили свою оригинальность, как и много лет назад.

Укажем, что гарантия на китайские авто включает обслуживание, ремонт и использование оригинальных запчастей. Отметим, что цены на машины в России продолжают расти.