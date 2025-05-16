Смогут ли электромобили заменить автомобили с ДВС

Президент Toyota Акио Тойода высказал мнение, что электромоторы не смогут полностью заменить двигатели внутреннего сгорания, хотя и могут создать им «местную» конкуренцию.

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Он подчеркнул, что настоящие спорткары должны оставаться с ДВС, поскольку фанаты ценят звучание мотора и запах бензина, а не только высокие скорости. Это мнение противоречит стратегии многих автопроизводителей, которые, под давлением экологических стандартов, активно переходят на электрические транспортные средства.

Тойода также отметил такие недостатки электромобилей, как долгое время зарядки и ограниченный диапазон пробега, что отталкивает покупателей.

Тем не менее, Toyota активно развивает электрическую тематику, в частности, работает над купе FT-Se, которое может разгоняться до 100 км/ч за 3 секунды и достигать максимальной скорости в 250 км/ч.

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Однако компания планирует сохранить баланс между традиционными бензиновыми моделями и электрическими на своем производстве.