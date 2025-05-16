Энтузиаст поставил кузов VW Karmann Ghia на шасси Mercedes-Benz

Замена двигателя — дело привычное, особенно когда речь идёт об установке двигателя LS. Эти моторы стали настолько популярными, что существует специальный макетный инструмент, позволяющий проверить, влезет ли V8 от GM в подкапотное пространство вашей машины.

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А вот свапы кузова — совсем другое дело, особенно когда речь идёт о несущем кузове. Уровень сложности здесь огромный, и именно поэтому хочется снять шляпу перед автором этого проекта, который установил кузов от Volkswagen Karmann Ghia на шасси Mercedes-Benz SLK.

Так это Volkswagen? Или всё-таки Mercedes-Benz? На самом деле, и то и другое, и всё не так просто.

На сайте Cars & Bids это купе выставлено как Mercedes-Benz SLK320 2001 года, то есть это модель первого поколения с 3,2-литровым V6. Но внешне он выглядит как классический автомобиль, словно с родословной от линейки SL. При этом решётка радиатора с большой трёхлучевой звездой и расширенные арки не могут скрыть обтекаемые формы Karmann Ghia.

Общие пропорции и внешний облик удивительно хорошо сочетаются. Кто бы мог подумать, что кузов от Karmann Ghia так органично впишется во внешний вид, вдохновлённый Mercedes?

Под капотом всё установлено довольно плотно, словно сардины в банке, но, по словам продавца, кузов съёмный, а доступ к фильтрам и жидкостям есть. Судя по описанию, силовая установка осталась заводской — 215 лошадиных сил передаются на задние колёса через 5-ступенчатый автомат.

Салон представляет собой смешение стилей. Перед водителем — оригинальная панель приборов от SLK, но окна приходится опускать вручную, по-олдскульному, как в старых «Фольксвагенах». Интерьеру не помешает обновление, но в целом всё на месте, и в описании аукциона даже говорится, что кондиционер работает.

Неожиданным бонусом стало то, что благодаря переднему расположению двигателя в этом гибриде Mercedes и VW появился вполне пригодный для использования багажник — туда, похоже, помещается одна-две небольшие сумки.

Точно неясно, что именно понадобилось для того, чтобы установить кузов Karmann Ghia 1974 года на шасси Mercedes-Benz R170 2001 года, но, скорее всего, это включало в себя резку, сварку и шлифовку. Для справки: Ghia имеет длину около 4140 мм, ширину 1625 мм и высоту 1320 мм. У оригинального SLK длина 3990 мм, ширина 1700 мм и высота 1270 мм. Размеры близки, но «почти совпадает» — не всегда достаточно, когда дело касается свапа кузова.

Как сэкономить на ТО

Автомобиль был продан за 14 000 долларов (примерно 1,1 млн рублей по текущему курсу).