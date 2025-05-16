В России стало меньше залоговых автомобилей

В России стали реже продавать залоговые авто. По данным сервиса «Автокод», в апреле количество машин, выставленных на продажу с обременениями, снизилось на 21%. Если в марте в залоге сбывалось более 16,6 тыс. машин, то в апреле – 13,2 тыс. автомобилей.

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– Такая тенденция может быть связана с разными причинами. Возможно, машины не состояли в залоге или были выведены из него. Возможно, продавцы стали более сознательны и начали тщательнее готовить авто к продаже, – поясняют специалисты «Автокода».

Залог чаще всего встречался у марок:

KIA – 1 504 шт.;

Mercedes-Benz – 1 090 шт.;

Toyota – 921 шт.;

BMW – 898 шт.;

LADA – 782 шт.

– Когда автомобиль находится в залоге, он является обеспечением по кредиту или другому обязательству. В случае просрочки или нарушения условий договора у залогодержателя (банка, МФО) есть законное право обратить взыскание на машину. Даже если автомобиль перепродан, новый владелец не будет защищен. По-хорошему, продавец должен полностью погасить долг и снять обременение либо дать честную информацию, чтобы покупатель сам оценил ситуацию, – говорит практикующий судебный юрист Юрий Митин.

Избежать проблемы поможет проверка авто через специальные сервисы. Если же покупатель купит залоговое авто, нужно в короткие сроки связаться с залогодержателем.

– Иногда удается договориться о выкупе остатка долга или передаче обязательств. Но это редкий сценарий. Если кредитор решит взыскать автомобиль, у нового собственника мало шансов удержать ТС. В суде приоритет чаще у залогодержателя, даже если новый владелец не знал о залоге, – заключает Юрий Митин.

Лишиться машины можно не только из-за залога, но и из-за банкротства и долгов продавца. Специалисты «Автокода» рекомендуют проверить владельца авто перед сделкой. Для этого тоже существуют специальные сервисы. Если проблемы обнаружатся, можно отказаться от покупки или договориться с продавцом об их устранении.

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