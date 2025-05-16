В Уфе на продажу выставили редкий ВАЗ-2110 "Богдан"

В Уфе на продажу выставили седан ВАЗ-21102 "Богдан" в коллекционном состоянии, удалось выяснить "Российской газете" в ходе изучения предложений на вторичном рынке.

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"Богданы" выпускались с 2009 по 2014 годы в Черкассах. Разницы между вазовской "десяткой" и выпущенной на Украине в техническом плане нет никакой, однако последние, говорят, красили по новой технологии, в результате чего автомобиль был более устойчив к коррозии.

Также у автомобиля уникальные задние фонари, а также комплектующие украинского производства: диски, аккумулятор, шины.

Под капотом - 8-клапанный вазовский мотор мощностью 89 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой МКПП.

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Автомобиль, выставленный на продажу в Башкирии, выпущен в 2012 году. Пробег - 28,2 тысячи километров, последние 11 лет седан не эксплуатировался. Заявлено, что "Богдан" хранился в гараже, кузов и салон не имеют дефектов, всё заводское.

Цена - 499 000 рублей.