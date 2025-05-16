Назван самый бесполезный лайфхак по защите машин от угона

Ситуация с запчастями на российском рынке провоцирует новые всплески угонов автомобилей, а в зоне риска находятся как новые автомобили, так и подержанные, которые можно разобрать и продать по частям. В Сети же есть множество лайфхаков по защите машин, но, как объяснили редакции Quto эксперты, самые популярные народные методы зачастую абсолютно бесполезны.

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Пока эксперты рекомендуют устанавливать мощные противоугонные системы с несколькими уровнями защиты, а также различные хитрые «секретки», народные умельцы советуют более простые и, зачастую, доступные способы борьбы с кражами. Впрочем, по мнению главы IT-компании Simble Станислава Пушевского, многие из них никак не спасут от кражи транспортного средства. Также он объяснил, как можно повысить шансы на возвращение автомобиля благодаря подключению ещё одной заинтересованной стороны.

Аэрография и тюнинг

Многие россияне убеждены, что наличие ярких рисунков на кузове машины или просто необычный цвет отпугнут преступников. Кроме того, их проще будет отследить по камерам.

Однако подобные доработки способны отпугнуть только мелких воришек, особенно если речь идёт о небольшом рисунке или вовсе наклейке. Эксперт же отмечает, что люди, которые занимаются кражами машин, способны удалить любую аэрографию достаточно быстро, самую крупную графику стирают в пределах 120 минут.

Он также отметил, что если бы наличие аэрографии действительно помогало, то страховщики бы снижали цены на каско для приметных машин. Но этого не происходит, и угоняют их наравне со стандартными.

Аналогичное мнение бытует и про заметный тюнинг: при желании злоумышленники демонтируют все самые приметные детали за несколько минут.

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Смартфон

Если преступники всё же угнали автомобиль, то одним из самых популярных способов его обнаружения является оставленный в салоне смартфон с активной геолокацией и действующей SIM-картой.

Пушевской же указал на наиболее очевидные минусы этого «народного» способа. Во-первых, просто оставить устройства в перчаточном ящике недостаточно: нужно спрятать его в малодоступном месте, и желательно так, чтобы воры долго не смогли обнаружить и выключить или просто выбросить.

Впрочем, специалист признаёт, что если машина будет найдена быстро, то способ действительно рабочий, хотя и отличается малой точностью. Однако аккумуляторы в смартфонах, особенно если речь идёт о недорогих моделях, достаточно быстро разряжаются, так что в нужный момент устройство может попросту быть выключенным.

Каско

Топ-менеджер также объяснил, что покупка страховки, помимо возможности получить компенсацию, значительно увеличивает шанс обнаружения угнанного автомобиля.