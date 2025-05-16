В России ожидают рост цен на легковые машины

В компании «Рольф» уже зафиксировали заметное снижение объемов акций и бонусов. Похожая ситуация наблюдается и в Major Auto, где уточнили, что некоторые бренды начали постепенно корректировать цены.

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По словам дилеров, скорость изменения цен будет зависеть от остатков на складах. Там, где запасы ограничены, рост цен начнётся раньше, в то время как у моделей с большими запасами стоимость пока останется стабильной.

Как отметил замглавы АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев, к маю уровень складских запасов нормализовался, и сейчас импортеры располагают запасами на три-четыре месяца. Это может привести к легкому дефициту летом, в результате чего скидки могут быть значительно сокращены через месяц-полтора.

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