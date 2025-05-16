В России ожидают рост цен на легковые машины
В компании «Рольф» уже зафиксировали заметное снижение объемов акций и бонусов. Похожая ситуация наблюдается и в Major Auto, где уточнили, что некоторые бренды начали постепенно корректировать цены.
По словам дилеров, скорость изменения цен будет зависеть от остатков на складах. Там, где запасы ограничены, рост цен начнётся раньше, в то время как у моделей с большими запасами стоимость пока останется стабильной.
Как отметил замглавы АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев, к маю уровень складских запасов нормализовался, и сейчас импортеры располагают запасами на три-четыре месяца. Это может привести к легкому дефициту летом, в результате чего скидки могут быть значительно сокращены через месяц-полтора.
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Укажем, что множество нелегальных такси может появится в Ростовской области. Отметим, что цены на машины в России продолжают расти.