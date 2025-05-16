На АвтоВАЗе прошел старт производства пятипедальных Lada Granta

АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства и начале продаж Lada Granta в учебной модификации, которая дополнительно оснащается двумя педалями для инструктора и дополнительным зеркалом заднего вида.

© Российская Газета

"Специальная учебная Lada Granta испытана, сертифицирована и не нуждается в доработках или внесении изменений в ПТС", - заявили на заводе. Также отмечается, что на заводскую учебную "Гранту" распространяется заводская гарантия.

Учебная версия Lada Granta выпускается на базе седана в специальной комплектации для автошкол, оснащается 90-сильным двигателем и МКПП. В состав штатного оборудования входят: кондиционер, подушка безопасности водителя, ABS, усилитель руля, центральный замок.

Стоимость специального автомобиля - 1 079 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала о начале выпуска на АвтоВАЗе Lada Vesta с ручным управлением, которая теперь доступна в рамках расширенной версии "Семейный автомобиль" со скидкой 40% для определённой категории граждан.