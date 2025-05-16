У марки SWM остался всего один дилер в Санкт-Петербурге

Дилерская сеть бренда SWM в Санкт-Петербурге уменьшилась с четырёх до одного автосалона, сообщает Autorun SPb.

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Это неудивительно, если изучить историю регистраций: по итогам 2024 года в Петербурге на учёт поставили 181 автомобиль SWM. В первом квартале 2025-го, объём регистраций составил 77 единиц.

При этом такое положение дел лучше, чем у конкурентов в лице BAIC и Kaiyi, и теперь SWM борется с Xcite, чтобы занять 25 место в списке самых продаваемых марок в Северной столице.

Линейка автомобилей SWM выпускается на заводе "Автотор" в Калининграде. В неё входят три модели: кроссоверы SWM G01 стоимостью от 1 754 500 рублей, SWM G01F по цене от 2 134 000 рублей и 7-местный G05 Pro, который стоит от 1 804 000 рублей.

Ранее бренд SWM заявил, что не намерен покидать российский рынок.