В РФ по параимпорту продают Honda XR-V от 2,2 млн рублей

В РФ продают новые кроссоверы Honda XR-V по цене от 2,2 млн рублей На российском рынке появился компактный кроссовер Honda XR-V, завезенный по схеме параллельного импорта.

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Минимальная цена автомобиля стартует от 2,2 млн рублей, что делает его доступнее седана Lada Vesta Sportline, чьи ценники зашкаливают за 2,27 млн рублей. Во Владивостоке новый XR-V можно приобрести в комплектации Passionate Edition с комбинированной отделкой салона, кондиционером, электронным «ручником» и мультифункциональным рулем. В эту цену входят все таможенные сборы и документы, включая ЭПТС и СБКТС.

В других регионах также предлагаются различные комплектации этого автомобиля. Например, в Москве версию с тканевым салоном продают за 2,35 млн рублей, а более оснащенную модификацию с кожаным интерьером и оранжевым кузовом в Приморье можно заказать за 2,56 млн. Самые дорогие варианты из наличия, такие как Love Edition с цифровой панелью и кожаным салоном, стоят до 3,55 млн рублей.

Все представленные XR-V оснащаются 1,5-литровым атмосферником на 124 л.с., вариатором и передним приводом. Кроссоверы выпускает китайское СП Dongfeng-Honda исключительно для внутреннего рынка КНР.