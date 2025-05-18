BAIC снизила цены на два кроссовера в России

Китайская автомобильная компания BAIC снизила цены на две модели кроссоверов в России, сообщает портал "Автоновости дня". Так, кроссовер BAIC X75 в базовой комплектации Comfort подешевел на 269,5 тыс. рублей (до 2,1 млн рублей). Ценник на топовую версию Exclusive остался неизменным — 2,9 млн рублей. Во всех комплектациях сразу "сбросил" цены рамный внедорожник BAIC BJ40. Цена его начальной версии Exclusive упала на 384 тыс. рублей, до 3 млн рублей. В последний раз BAIC переписывал цены в апреле. До этого "Коммерсантъ" сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей. "Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тысяч до 1 млн рублей по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого", — сообщает издание.