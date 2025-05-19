В Москве продают кабриолет BMW с 700-кубовым мотором

На классифайдах обнаружилась редкая заднемоторная модель с индексом «700». Речь идёт о BMW 700 Cabrio, который исполнилось 60 лет. Классический автомобиль эпохи послевоенного кризиса баварской марки: в 1960-е компания была вынуждена использовать на автомобилях мотоциклетные двигатели, и это тот случай. В России зарегистрирован аутентичный поздний «семисотый».

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Продавец утверждает, что у BMW 700 «идеальное состояние под реставрацию». Ржавчины и технических неисправностей нет, о чём свидетельствует регулярное участие в любительских ретроралли. Судя по фотографиям, кабриолет сохранился сообразно небольшому пробегу 41 тысяча километров. С серым кузовом сочетается ярко-красный салон.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

На российском учёте BMW 700 большая редкость, в музеях такой машины нет, да и по европейским меркам кабриолет встречается нечасто. Выпускали модель с августа 1959-го по сентябрь 1965 года, так что в нашей стране один из поздних экземпляров. По данным владельца, в Германии кабриолет BMW 700 в прошлый раз продавали за 35 тысяч евро, поэтому актуальная цена четыре миллиона рублей.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Заднемоторный кабриолет оснащается оппозитным 0,7-литровым верхнеклапанным двигателем (32 л.с., 50 Нм) и 4-ступенчатой «механикой», привод задний. Сухая масса всего 640 килограммов, так что субкомпакт способен разогнаться до 120 км/ч. Идеологический преемник «семисотого» появился только в 2004 году: им стал BMW 1-Series E87.

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В головном офисе BMW обратили внимание на востребованность мелкосерийных машин и подтвердили, что станут выпускать такие экземпляры для коллекционеров. Первой станет тарга Skytop с серией 50 экземпляров.