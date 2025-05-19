В Грозном продают раритетный "Москвич" без пробега за 740 тысяч рублей

В Грозном продают находку для коллекционера — раритетный «Москвич-2140» практически без пробега, сообщает «За рулем».

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Автомобиль был выпущен в 1983 году и с тех пор стоял в гараже. Владельцем утверждается, что автомобиль находится в идеальном состоянии. Багажник автомобиля содержит заводской комплект, включая запасное колесо, домкрат, баллонный ключ.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем УЗАМ-412 мощностью 75 л.с. и четырехступенчатой механической коробкой передач. Привод задний. Стоимость автомобиля составляет 740 тыс. рублей.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.