Какие проблемы будут, если не оформить ДТП

Гаи приедет не скоро, европротокол оформлять сложно, а виновник аварии предлагает «разойтись полюбовно» — оплатить повреждения на месте и разъехаться. И ждать никого, в том числе выплаты от страховой, не надо, и цена названа, вроде, приличная. Почему бы не согласиться? Однако, перед тем как принять заманчивое, на первый взгляд, предложение, стоит несколько раз подумать. И, если уж принимать, крепко подготовиться к возможным последствиям. Считаем в столбик и подстилаем соломку — на Quto.ru

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На загруженных городских улицах, где тысячи автомобилей, между которыми снуют пешеходы, ждут своей очереди на перекрёстке, часто случаются «недопонимания»: один уснул, другой поспешил, третий не заметил. В итоге — авария. Чаще всего — мелочь, царапина, на которую откровенно жаль терять целый день в ожидании гаишников. Быстро они не приедут — вызовов много, так что простоять придётся долго. Казалось бы, самый объективный и законный вариант в данном случае, особенно когда речь идёт о мелкой царапине или трещине на бампере — оформить европротокол. Описали, расписались, да разъехались по своим делам. Однако, на практике оказалось, что занятие это непростое, подводных камней немало, а выплату получат не все. И бегай потом, доказывай, что был прав! А может просто договориться на месте?

Предложение «решить между собой» сегодня звучит часто: повышающий коэффициент по полису ОСАГО вывернет карманы, так что виновнику ДТП проще заплатить тысяч десять на месте и разъехаться. А пострадавшему не придётся ничего оформлять и ездить в страховую компанию, ждать выплаты и биться с жадным расчётом — он сразу получит деньги. Win-win? Увы не всегда: для взаимовыгодной сделки предстоит решить на месте несколько вопросов, которые позволят в итоге всем участникам остаться «в профите».

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Юридический момент

Покинуть место ДТП — лишиться прав. Это должен помнить каждый водитель, что садиться «за баранку этого пылесоса». Поэтому перед тем, как ударить по рукам, надо подстраховаться и обоим участникам ДТП написать соответствующую бумажку: признаю себя виновным/пострадавшим, паспорт серия/номер, решили вопрос на месте, претензий не имею, дата, подпись. Хоть на салфетке, хоть на тетрадном листке, хоть в блокноте. И вот это самое «претензий не имею» позволит в последствие лишить вторую сторону возможности подать заявление в ГАИ, где участник место ДТП своевольно покинул.

Надеяться на честность незнакомого человека — посредственное занятие, а когда речь идёт о деньгах — посредственное вдвойне. Поэтому гораздо продуктивнее будет заключить письменный контракт, что по своей сути и являют два встречных заявления о неимении претензий. Кстати, деньги тоже лучше перевести на карту, а не передавать наличными — это электронный след, который в суде точно примут за доказательство.

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Фотовидеофиксация

Столкновение — дело будничное, ничуть не криминальное и случиться может с каждым. Мало ли у нас таких ситуаций на дорогах? Да тысячи. Слава богу, большинство — без последствий для здоровья. А про царапинку, которая уйдёт с полировкой, и договориться можно — к чему эти ожидания полиции и долгие оформления? Только карму в ОСАГО марать! Но зафиксировать всё произошедшее на видео лишним не будет: обойти кружок вокруг машин, показать их расположение, запечатлеть номера. После — сделать несколько фотографий, общих и крупных.

Во-первых, это лишний осмотр, во-вторых — фильтр для второго участника. Начнёт протестовать — что-то скрывает, нужно внимательнее присмотреться и подробнее ситуацию зафиксировать. Современные смартфоны, что лежат в кармане у каждого, позволяют провести эту процедуру легко и непринуждённо, а после так же бесплатно удалить отснятый материал, если он не пригодился. Так что пренебрегать этой простой затеей не стоит, лишней одна однозначно не будет. А если не пригодится — удалить и забыть.

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Скрытые повреждения

На дорогах часто грязно, машины покрыты толстым слоем осадков вперемешку с пылью, так что рассмотреть на месте все последствия столкновения физически невозможно. Задет только бампер или крышке багажника тоже досталось? А если треснула фара, например, в месте крепления? Оптика сейчас дорога, а если автомобиль не свеж, то менять надо сразу два «фонарика».

Если речь зашла о договорённости на месте, то не лишним будет достать бутылку воды или сходить в соседней магазин и её просто приобрести: такая «инвестиция» лишней точно не будет, но позволит после сохранить на голове волосы и защитить себя от неприятных звонков второму участнику с предложением доплатить за вновь открытые повреждения. Готов поспорить, он откажется: сделка уже заключена, а бумажка об отсутствии претензий — подписана. Да-да, этот неловкий момент работает в обе стороны. Поэтому и только поэтому спешка тут противопоказана, а рассмотреть место контакта нужно во всех плоскостях.

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Отсутствие полиса ОСАГО у одной из сторон, возможность автоподставы и все остальные крайне неприятные, но, к сожалению, не редкие особенности отечественных дорог, как правило, определяются в момент разговора. Если есть сомнения — смело вызывайте ГАИ, не стесняйтесь прямо говорить о своих правах, которые позволяют вам обратиться к сотрудникам для определения виновника, профессионального описания ущерба и составления документов, с которыми после можно обратиться в страховую и получить своё возмещение. Да, это будет дольше и потребует лишних телодвижений. Но зато — наверняка!