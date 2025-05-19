В России продают ЛуАЗ-969 в состоянии «капсулы времени»

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе мониторинга классифайдов, в Башкирии выставили на продажу вездеход ЛуАЗ-969, выпущенный в 1988 году. С тех пор авто проехал только 13,3 тысячи километров.

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У 969-го есть несколько званий со словом "первый": это первый советский переднеприводный автомобиль, первый внедорожник, который можно было купить в личное пользование, первый серийный советский автомобиль, созданный специально для нужд жителей села Союза ССР.

Ни о каком комфорте речи не идет. Особенно для пассажиров второго ряда, для которых предусмотрена пара сидушек, прикрученных к металлическим каркасам (стоят отдельно).

У ЛуАЗа было множество модификаций, но конкретно эта, выставленная на продажу в Уфе, - полноприводный ЛуАЗ-969М, с двигателем МеМЗ-969А объемом 1,2 литра (40 л.с.).

Выпуск ЛуАЗов завершился лишь 9 мая 2002 года.

Владелец внедорожника утверждает, что авто в отличном состоянии и в полностью заводской комплектации. Цена - 485 000 рублей.

Недавно "РГ" писала о выставленном на продажу "Волге"-лимузине, которых всего было изготовлено не более 20 единиц.