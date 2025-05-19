Перечислены главные китайские заменители «Рейндж Ровера»

Вы тоже заметили, что словосочетание «китайская роскошь» перестаёт резать слух, и всё больше пользователей всерьёз рассматривают модели из Поднебесной в качестве замены европейским? Например, за последние годы в России появилось много паркетников бренда Li, но им выбор не исчерпывается. Мы прикинули альтернативные варианты и удивились — они существенно отличаются от того же Range Rover технически и предлагают диковинные, порой даже странные опции. Лучше эти машины или хуже европейских? Скорее, просто другие — словно пришельцы из мира, который стремится жить в XXII-м веке.

© Quto.ru

Denza N9

Denza – дочерняя премиальная марка компании BYD, одного из лидеров китайского и мирового рынка. Она активно расширяет производственную палитру и логичным образом дошла до флагманского фуллсайз кроссовера N9. Чем он привлечёт покупателей и почему кажется достойным заменителем автомобилей прославленных европейских марок? Если вкратце, то сочетанием сумасшедшего оснащения и вполне гуманной для такого «фарша» стоимости примерно от 54 тысяч долларов.

© Denza

© Denza

© Denza

© Denza

Облик Denza придётся по душе не всем, но самобытность у него не отнять. Как и «художественной родословной» — стайлингом занималась команда под началом немца Вольфганга Эггера, ранее занимавшего должность главного дизайнера Alfa Romeo, Audi и Lamborghini. По габаритам кроссовер соответствует длиннобазному Range Rover. Его длина — 5258 мм, колесная база — 3125 мм, ширина — 2030 мм, высота — 1830 мм. Единственная гибридная модификация удовлетворит даже придирчивых и впечатлит искушённых. Силовая установка включает в себя три электромотора (один спереди, два на задней оси), двухлитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (207 л.с.) в качестве генератора и тяговая аккумуляторная батарея ёмкостью 46,9 кВт⋅ч. В пике — только не падайте! — 925 л,с. и 1035 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, максимальная скорость — 230 км/ч.

© Denza

© Denza

© Denza

© Denza

© Denza

Фраза про вес как у чугунного моста в случае с Denza N9 обретает вполне осязаемый смысл — снаряжённая масса кроссовера переваливает за три тонны. Как ни странно, туша хорошо управляется и выполняет маневр «переставка» (он же «лосиный тест») на удивительно высокой скорости 85,73 км/ч. Среди интересных особенностей — полноуправляемое шасси, панорамная крыша площадью 3,2 м2 и беспилотным комплексом God’s Eye с массой датчиков (например, 12 ультразвуковыми радарами и 14 камерами).

Lynk & Co 900

Или вот — чем не соперник «Рейндж Ровера»? Напомним, что марка Lynk & Co входит в состав холдинга Geely наряду с Volvo. Но вот сюрприз — новейший полноразмерный паркетник может вызвать жгучую зависть у шведского автопроизводителя, ибо является настоящим люксовым флагманом. Размеры огромные: от бампера до бампера — 5240 мм, между осями — 3160 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм. Запоминающимся дизайн делает двухъярусная и до боли странная головная оптика, характерный силуэт с горизонтальной линией капота и выдвижные дверные ручки.

© Lynk & Co

© Lynk & Co

«Девятисотый» первым среди продукции холдинга Geely опробовал «электрифицированную» платформу SPA Evo с подруливающей задней осью на угол аж 20 градусов. То есть, перед нами не сородич Lynk & Co 09, в свою очередь частично унифицированного с Volvo XC90, а по сути отдельная самостоятельная модель.

© Lynk & Co

© Lynk & Co

Некоторые китайские автомобили скупы на разнообразие, но к Lynk & Co 900 это не относится. Предусмотрено три гибрида на любой вкус. Понятие «базовая модификация» обретает в данном случае совершенно особый смысл. Обычно под ним подразумевается начальный уровень, который у 900 задран буквально до небес. Полуторалитровая «турбочетвёрка» мощностью 190 л.с. комбинируется с передним и задним электромотором. Совокупные 721 л.с. обеспечивают отличную, хотя и не рекордную динамику. С места до 100 км/ч — 4,8 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч. Следующая ступень — это пиковые 734 л.с. Разница с начальной невелика, но различия заметные: под капотом установлен наддувный ДВС объёмом 2,0 литра (254 л.с.), передний электромотор немного слабее. На разгоне такой паркетник выигрывает 0,2 секунды у стандартного, а его предельная скорость — 240 км/ч. Самый мощный Lynk & Co с тремя электромоторами (сзади — два) радует пиковыми 884 л.с., до сотни ускоряется за 4,3 секунды и по максималке идентичен промежуточному исполнению.

Aito M9

Удивительные вещи нынче происходят в автоиндустрии! Ещё недавно Xiaomi и Huawei ассоциировались со смартфонами, а теперь — с современными технологичными моделями. И в первую очередь с роскошным флагманским кроссовером M9 от бренда Aito, учреждённого совместно с компанией Seres. Это не машина, а выставка чудес. Причём, выставка весьма крупная, длиной свыше 5,2 метра. Дизайн спокойный нейтральный, сочетающий плавный формы и интересные элементы оформления. Например, фары, напоминающие головную оптику суперкаров McLaren, умеют не только освещать дорогу, но и играть роль проекторов — транслируют видео или показывают фотографии шириной до 2,5 метров. С точки зрения обтекаемость M9 весьма неплох — коэффициент аэродинамического сопротивления Cx составляет 0,264 или 0,279 в зависимости от версии.

© Aito

© Aito

© Aito

© Aito

«Девятка» встаёт в один ряд с Mercedes-Benz GLS и Range Rover по габаритам, но в остальном между ними огромная разница. Компания решила охватить все возможные группы прогрессивно мыслящих потребителей, предложив чистый электрокар и гибрид. Первый — 530-сильный полноприводный с двумя электромоторами и тяговой аккумуляторной батареей ёмкостью 100 кВт⋅ч. Обещан запас хода до 630 километрам (получен по методике CLTC), разгон до 100 км/ч за 4,3 секунды и максимальные 200 км/ч. Второй — также с парой электромоторов и полуторалитровой «турбочетвёркой» (152–160 л.с.), которая не связана с колёсами и играет роль генератора. В пике — 496 л.с. и сотня за 4,9 секунды. С тяговой аккумуляторной батареей на 42 кВт⋅ч кроссовер проедет 1362 км (CLTC), а с АКБ ёмкостью 52 кВт⋅ч — 1474 км.

© Aito

© Aito

© Aito

Комфорт экипажа на высоком уровне поддерживает адаптивная пневмомодвеска, меняющая характеристики с упреждением по команде лидара на крыше. Салон M9 роскошен, хотя впечатляет не только отделочными материалами, но и виртуальным торпедо с тремя мониторами. Диагональ панели приборов — 12,3 дюймов, центрального экрана — 15,6 дюймов, пассажирского — 16 дюймов.

Nio ES8

К сожалению приходится констатировать: красивый и технологичный электрокар Nio второго поколения в Китае почти не пользуется спросом. В 2024 году продано всего 9188 штук. Оцените эту каплю в океане Aito: за аналогичный период покупатели расхватали 156 051 кроссоверов M9! В отличие от соперников, ES8 бывает исключительно с двумя моторами совокупной отдачей 653 л.с., а выбор сводится лишь к ёмкости тяговой АКБ — 75 или 100 кВт⋅ч. Динамика от неё не зависит, любой Nio набирает 100 км/ч за 4,1 секунды.

© Nio

© Nio

© Nio

© Nio

© Nio

© Nio

© Nio

© Nio

© Nio

С самой большой батареей радиус действия достигает 605 км (CLTC). Свой вклад вносит обтекаемость — коэффициент аэродинамического сопротивления Cx равен 0,25. Кроме того, посмотрите на отличный дизайн: обтекаемые бока насыщены гранями, поэтому ES8 не выглядит банальным обмылком. Уже в «базе» комплектация более чем полная: шесть мест, обивка кожей наппа, деревянные вставки, аудиосистема с 23 динамиками, матричные фары, автопилот с 33 датчиками, соответствующий третьему уровню автономности.