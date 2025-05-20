Автоэксперт поделился секретом правильной замены масла в двигателе

Замена моторного масла — одна из самых распространённых и важных процедур технического обслуживания автомобиля, которая должна выполняться строго по регламенту. Хотя производители зачастую указывают интервал до 15–20 тысяч километров, эксперты считают, что такие сроки не всегда безопасны для двигателя, особенно в условиях эксплуатации на российских дорогах.

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Многие опытные водители рекомендуют не полагаться полностью на заводские цифры и менять масло чаще — примерно каждые 7500 километров. Такой подход особенно актуален в российских реалиях: затяжные пробки, использование дорожных реагентов, частые короткие поездки. Все эти факторы значительно повышают нагрузку на силовой агрегат и ускоряют износ масла.

Например, в крупных городах, таких как Москва, средняя скорость движения в будни не превышает 24 км/ч. Это означает, что двигатель работает в два раза дольше по времени, чем показывает одометр. Даже самое качественное синтетическое масло рассчитано примерно на 300 моточасов, что при такой средней скорости эквивалентно 7500 километрам пробега.

По этой причине специалисты советуют ориентироваться не только на километраж, но и на моточасы. В большинстве современных автомобилей эту информацию можно получить через бортовой компьютер, что позволяет более точно определить, когда действительно пора менять масло.

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