Китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых качественных машин, собранных в КНР, сообщает портал «Китайские автомобили». В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах. Показателем качества автомобилей стали штрафные баллы: чем меньше этих баллов, тем качественнее автомобиль.

«Первое место в рейтинге самых качественных кроссоверов китайской сборки занял Audi Q6. Крупный SUV набрал 140 штрафных баллов. Второе и третье места разделили Honda UR-V (142 балла) и Honda XR-V (143 балла). А закрыли топ-5 Audi Q2L, а также Honda Avancier. Их результат – 145 и 146 баллов, соответственно», - сообщает портал.

До этого генеральный директор автохолдинга Verra Анна Бояршинова заявила, что уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым китайским автобрендам составляет 50%.

«На данный момент уровень рекламации гарантийных обязательств по некоторым брендам достигает 50%. Это огромное количество, это страшно. Плюс очень много возвратов. Мне пришлось расширить юридическую службу в 10 раз, чтобы бороться с клиентским терроризмом и работать с претензиями по качеству», — сообщила Бояршинова.

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Ранее бы названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.