Частные дилеры завозят Toyota Vios в Россию

На российском рынке появились седаны Toyota Vios, которые завозятся частными дилерами через схему параллельного импорта. Официальные поставки этой модели не осуществляются, однако автомобили всё чаще можно увидеть в автосалонах. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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Начальная цена Toyota Vios составляет 2,4 миллиона рублей. Несмотря на то, что бренд Toyota прекратил официальные продажи в России, данная модель активно реализуется через альтернативные каналы поставок.

Седан оснащён 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 лошадиных сил. В сочетании с ним работает классическая автоматическая коробка передач, привод – только на передние колёса.

В стандартной комплектации Vios предлагает внушительный перечень опций: кондиционер, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, обогрев и электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники на всех дверях, центральный замок и система бесключевого запуска.

Toyota Vios ориентирован на покупателей, которым нужен практичный и доступный городской седан с достойным уровнем оснащения, несмотря на отсутствие официальных поставок в страну.

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