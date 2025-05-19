В РФ по параимпорту возобновили продажи Renault Arkana от 2,7 млн рублей

Автомобили представлены в комплектации Drive с 1,6-литровым 114-сильным атмосферником, вариатором и передним приводом. У более дорогостоящих вариантов стоимостью от 2,9 млн рублей комплектация называется Prime, ее оснастили 150-сильный 1,3-литровый турбомотор в связке с японским вариатором CVT-8 от Jatco и полным приводом, сообщают «Автоновости дня».

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Все автомобили 2021-2022 годов выпуска. Модель выпускалась на заводе Renault в Москве.

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